TRICHE Matt Hancock aura besoin de plus d’argent pour financer sa nouvelle vie avec son amant assistant, selon un ancien ministre.

L’ancien secrétaire à la Santé espère faire un retour politique après avoir démissionné en disgrâce pour avoir enfreint ses propres règles de Covid en embrassant Gina Coladangelo mariée dans le bureau de son département.

Matt Hancock ‘a besoin de plus d’argent pour financer sa nouvelle vie avec l’amante Gina Coladangelo Crédit : Reuters

L’affaire du couple – révélée par The Sun le mois dernier – a entraîné la démission de M. Hancock et la fin de son mariage de 15 ans.

Les images de vidéosurveillance les ont montrés dans un corps à corps torride au travail, et la romance extraconjugale a été exposée comme étant en violation des règles de Covid.

Il a ensuite annulé son mariage avec Martha et serait prêt pour une nouvelle vie avec Gina, qu’il a rencontrée à l’Université d’Oxford à la fin des années 1990.

Deux semaines seulement après avoir quitté son poste de secrétaire à la Santé, M. Hancock, rat amoureux, envisage déjà un retour en politique, rapporte The Mail on Sunday.

Il aurait fait appel aux ministres actuels et anciens pour obtenir des conseils sur la façon de riposter après sa démission – malgré certains anciens collègues du Cabinet l’exhortant à quitter complètement les Communes.

Un ami ministériel a déclaré qu’il n’abandonnerait certainement pas son siège dans le Suffolk occidental, au lieu de « se prouver qu’il était un excellent député d’arrière-ban ».

Mais ils ont également averti qu’il aurait probablement du mal à joindre les deux bouts avec le salaire de près de 82 000 £ de son député.

L’ancien secrétaire à la Santé a démissionné après que The Sun a révélé sa liaison extraconjugale Crédit : EPA

Il devra s’appuyer sur des emplois extérieurs pour obtenir de l’argent supplémentaire – ce qui pourrait être difficile compte tenu de son ancien poste de haut niveau et du contrecoup auquel il a été confronté à la suite de la débâcle de l’affaire.

Le proche a déclaré : « Compte tenu de la notoriété qu’il a désormais acquise, il lui sera impossible de trouver de nouveaux emplois sans les déclarer dans le registre des députés (d’intérêts).

« Cela entraînera à contrecœur les entreprises sous les feux de la rampe. »

Et un ancien ministre du Cabinet a déclaré que même si M. Hancock restait député, il ne pensait pas « qu’il reviendrait un jour en tant que ministre ».

« Il y a trop d’autres députés, de jeunes députés conservateurs, qui se présenteront pour des postes ministériels », a-t-il ajouté.

Cependant, d’autres ne sont pas d’accord et pensent que l’homme de 42 ans est assez jeune pour faire un retour ministériel complet.

Ils ont mis en évidence une section de la lettre de Boris Johnson acceptant sa démission qui disait: « Votre contribution au service public est loin d’être terminée. »

» MINISTRE DES CÂLINS «

La discussion sur sa tentative de retour en politique intervient alors que The Sun a révélé que M. Hancock voulait donner un emploi à sa maîtresse il y a trois ans.

Un e-mail de recherche d’emploi a circulé parmi les mandarins seniors dans le but de trouver un rendez-vous potentiel pour Gina à Whitehall.

La recherche a eu lieu alors que M. Hancock, père de trois enfants, a occupé le poste de secrétaire à la Culture pendant les sept premiers mois de 2018.

Le couple s’est rencontré en tant que jeunes adultes à l’université avant de s’impliquer plus tard dans sa candidature à la direction des conservateurs en 2019.

Elle s’est ensuite vu confier un rôle de conseillère non rémunérée au ministère de la Santé en mars de l’année dernière avant d’être nommée directrice non exécutive du département à 15 000 £ par an.

Le mari de Gina, mère de trois enfants, est Oliver Tress, fondateur de la société de mode et de style de vie Oliver Bonas.

M. Hancock a fait profil bas depuis que son affaire défiant le verrouillage a été révélée.

Mais il a été cassé dans un centre de vaccination, où il aurait reçu son deuxième vaccin Covid, vendredi.

Sa maîtresse a été vue dans l’ouest de Londres, ne portant pas son alliance.

M. Hancock a également fait face la semaine dernière à une nouvelle humiliation après avoir demandé aux gens de « m’appeler le ministre des câlins » deux mois seulement avant la révélation de la bombe.