Matt Hancock affirme que les cas de variantes de Covid «  chutent fortement  »

Matt Hancock a affirmé aujourd’hui que les nouveaux cas de « variantes préoccupantes » de coronavirus étaient en baisse malgré une mise à jour de Public Health England montrant qu’ils étaient plus élevés que la semaine dernière.

Le secrétaire à la Santé a déclaré que les cas confirmés de ces versions mutées du virus avaient « chuté assez fortement » et que seulement 12 avaient été découverts la semaine dernière, se vantant que « les mesures que nous prenons à la frontière fonctionnent ».

Mais un rapport de Public Health England mis à jour aujourd’hui a montré que 42 autres infections avec des variantes préoccupantes ont été détectées entre le 17 février et le 22 février.

La variante sud-africaine a été détectée 23 fois de plus, portant le total à 258, et elle a été vue en Irlande du Nord pour la première fois, chez trois personnes.

C’est la variante qui inquiète le plus les politiciens et les scientifiques car elle est répandue dans d’autres régions du monde et peut rendre les vaccins moins efficaces.

Il porte une mutation appelée E484K qui rend les cellules immunitaires produites en réponse à d’autres versions du virus moins capables de s’y attacher et de l’arrêter, ce qui rend les réinfections plus probables.

Quatre autres cas d’une variante plus ancienne avec la même mutation, trouvée pour la première fois à Liverpool, ont été annoncés, ainsi que quatre cas de la variante Bristol; et sept des nouveaux découverts disséminés dans tout le Royaume-Uni.

Le ministère de la Santé n’a pas répondu à une demande de clarification concernant le commentaire de M. Hancock.

Matt Hancock a déclaré ce matin sur Sky News que « le nombre de nouvelles variantes de cas que nous trouvons dans tout le Royaume-Uni est en baisse et a chuté assez fortement au cours du mois dernier » – mais le rapport de PHE ne confirme pas son affirmation.

Plus de cas de toutes les variantes britanniques et sud-africaines ont été découverts la semaine dernière, selon les données de PHE

M. Hancock a déclaré aujourd’hui sur Sky News: « La bonne nouvelle est que le nombre de nouvelles variantes de cas que nous trouvons dans tout le Royaume-Uni est en baisse et a chuté assez fortement au cours du mois dernier.

« Au cours de la dernière semaine environ, il y a eu un peu plus d’une douzaine de nouveaux cas, ce qui est beaucoup plus petit que ce que nous voyions il y a à peine quelques semaines.

« Ainsi, les mesures supplémentaires que nous prenons à la frontière fonctionnent et le taux de cas inférieur rend beaucoup moins probable qu’il y ait de nouvelles variantes ici car de nouvelles variantes ont tendance à arriver lorsque vous avez une zone où le cas est très élevé. évaluer.’

Mais le rapport de Public Health England n’appuie pas son affirmation.

Sa mise à jour régulière des nouveaux cas de variantes préoccupantes a été publiée aujourd’hui, traçant les souches du virus portant des mutations qui pourraient rendre les vaccins moins efficaces, ainsi que la variante de Kent désormais dominante, dont plus de 84000 cas ont été trouvés.

Plus de cas de toutes les variantes préoccupantes ont été découverts la semaine dernière, a-t-il montré.

Cela inclut la variante sud-africaine, une du Brésil et des versions mutées originaires du Royaume-Uni, trouvées pour la première fois à Liverpool et Bristol et une autre répandue dans le pays.

Les nouveaux cas de souche sud-africaine sont plus nombreux que dans la mise à jour de la semaine dernière – 23 contre 18 – ce qui contredit directement l’affirmation de M. Hancock selon laquelle ils « chutent fortement ».

Dans le but d’essayer de contrôler les variantes mutées du virus, le gouvernement a commencé des tests de surtension dans les zones où des cas sont détectés, il exige désormais que tout le monde ait une preuve de test négatif avant d’entrer dans le pays et dispose d’hôtels de quarantaine pour les personnes revenant de. pays de la «liste rouge» considérés comme un risque.

M. Hancock les a félicités pour avoir maîtrisé les cas de variantes, mais Public Health England n’a pas encore confirmé le nombre de nouvelles infections importées.

Toute personne voyageant au Royaume-Uni en provenance d’un autre pays doit prouver qu’elle a été testée négative pour le coronavirus dans les trois jours précédant le voyage.

Lorsqu’ils arrivent en Grande-Bretagne, ils doivent également se mettre en quarantaine pendant 10 jours et faire des tests sur écouvillon les jours deux et huit de l’auto-isolement pour prouver qu’ils ne sont pas infectés.

QUELLES SONT LES VARIANTES? Une variante est une version d’un virus qui a muté d’une manière qui le rend différent des autres types, mais ce sont toujours le même coronavirus qui cause Covid-19. Les principales mutations qui ont conduit à l’émergence de nouvelles variantes au Royaume-Uni sont les suivantes: Mutation N501Y: Cela modifie la protéine de pointe à l’extérieur du virus pour mieux se lier aux cellules humaines et donc se propager plus rapidement. Mutation E484K: Cela modifie la protéine de pointe d’une manière qui rend le virus capable d’esquiver certaines des cellules immunitaires et des protéines développées en réponse à des versions plus anciennes du virus ou à des vaccins basés sur des variantes plus anciennes. Voici les principales variantes dont parle Public Health England: Variante Kent Aussi connu sous B117. Cela porte la mutation à propagation rapide N501Y et est la version principale du virus en Angleterre depuis Noël. Variante Afrique du Sud Aussi connu sous B1351. Cela a à la fois N501Y et E484K, ce qui signifie qu’il peut se propager rapidement et peut dépasser le système immunitaire. 170 cas ont été confirmés au Royaume-Uni. Brésil variante 1 Connu sous le nom de P1, il a à la fois N501Y et E484K, mais est différent de la variante sud-africaine par d’autres moyens qui ne sont pas encore considérés comme importants. Il n’a pas encore été trouvé au Royaume-Uni mais est préoccupant car il se propage rapidement et peut dépasser l’immunité. Brésil variante 2 Connu sous le nom de P2, il porte la mutation E484K. Il a été trouvé 24 fois au Royaume-Uni. Les responsables ne sont pas particulièrement inquiets à ce sujet car il se propage probablement plus lentement que ce qui précède. Variante de Bristol Il s’agit d’une version de la variante Kent qui a développé la mutation E484K. Cela signifie qu’il est à la fois rapide et peut dépasser l’immunité. Ses mutations clés sont les mêmes que celles de la variante 1 sud-africaine et brésilienne, mais elle est génétiquement différente à d’autres égards et a donc son propre nom. 21 cas ont été trouvés au Royaume-Uni. Variante de Liverpool Ceci est similaire à la variante brésilienne 2. Il n’a pas N501Y comme les autres, et est basé sur la version du virus qui était dominante avant la variante Kent. Mais il a ramassé la mutation E484K. Il est probablement plus lent à se propager, mais peut dépasser le système immunitaire. 55 cas ont été trouvés au Royaume-Uni. Le professeur Nick Loman, un conseiller de PHE, a déclaré que cela n’avait pas été vu depuis « longtemps ».

Si vous voyagez à partir d’un pays de la « liste rouge », qui a été jugé à haut risque, les personnes ne seront autorisées à entrer dans le pays que si elles sont des citoyens et doivent suivre les mêmes protocoles mais mettre en quarantaine dans un hôtel plutôt que chez elles.

Ces pays comprennent le Portugal, le Brésil, l’Afrique du Sud et des pays d’Afrique, d’Amérique du Sud et certains d’Asie.

Le gouvernement espère que tester tout le monde à la frontière empêchera les gens d’entrer au Royaume-Uni alors qu’ils sont infectés par un coronavirus.

Cela devrait à son tour réduire le risque que des variantes que l’on ne trouve normalement pas au Royaume-Uni y soient transmises par des voyageurs.

La propagation de variantes différentes à travers la Grande-Bretagne est devenue un sujet brûlant depuis le début de l’année en raison du risque que l’on rende les vaccins tant attendus moins efficaces.

Le plus inquiétant est la propagation de la mutation E484K qui semble donner au virus la capacité de dépasser l’immunité développée contre les anciennes versions du virus.

Cette mutation apparaît initialement au hasard – et elle semble le faire assez souvent – mais devient parfois une caractéristique permanente d’une variante car elle lui donne un avantage en ce qu’elle peut réinfecter des personnes qui seraient protégées contre d’autres versions du virus.

Le fait que les cas de variantes aient été découverts pendant le verrouillage, a déclaré le Dr Susan Hopkins de PHE, était une cause d’action immédiate car il offrait une opportunité de les contrôler alors que les gens ne se mélangent pas beaucoup.

‘C’est rassurant [that] nous ne voyons aucune augmentation d’une semaine sur l’autre et les données restent stables », a déclaré le Dr Hopkins lors d’un briefing plus tôt ce mois-ci.

« Je pense que la raison pour laquelle nous les surmontons maintenant est que le R est inférieur à un … lorsque nous sortirons en mars, avril et mai, les choses seront plus difficiles. »

Bien qu’aucune des variantes préoccupantes ne semble se propager rapidement hors des zones où elles ont été découvertes pour la première fois, cela pourrait changer lorsque les règles seront assouplies.

Le professeur Nick Loman, expert en génomique à l’Université de Birmingham, membre du COG-UK et conseiller PHE, a ajouté: «Ce qui s’applique dans un verrouillage ne sera pas nécessairement vrai lorsque nous assouplissons les mesures.

« Le fait que la variante sud-africaine ne se porte pas bien maintenant ne signifie pas qu’elle ne le fera pas [when lockdown ends]».

Les tests sur écouvillon de coronavirus ont été intensifiés dans diverses régions d’Angleterre où les variantes inquiétantes du virus ont été découvertes.

Les quartiers sont visités par des fonctionnaires munis de kits de test et des centres de visite ont été mis en place pour les personnes sans symptômes dans la plupart des régions.

Bien que les ministres et les responsables de la santé pensent pouvoir maîtriser les variantes de cas avec ces tests de surtension et une recherche des contacts plus rigoureuse pendant le verrouillage, les scientifiques ont averti que les cas qu’ils découvrent ne sont que la « pointe de l’iceberg ».

COG-UK n’examine qu’environ 15% des tests positifs pour découvrir de quelle variante ils ont été causés.

Cela suggère que le nombre de cas de chaque variante qu’ils trouvent pourrait être multiplié par environ sept pour obtenir un nombre plus précis – il se peut donc qu’il y ait déjà eu 1800 cas de la variante sud-africaine sur les 258 détectés.

Le Dr Hopkins a déclaré qu’il s’agissait encore d’un « nombre relativement petit » et a ajouté: « Si R est inférieur à un et que la transmission diminue, nous ne nous attendons pas à ce que ces cas augmentent …

« Quand nous avons une autre variante qui la surpasse plus de 1000 fois, c’est toujours une variante mineure. »