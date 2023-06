Matt Hancock admet que l’approche de planification de Covid était « complètement fausse »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

L’ancien secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a admis que le Royaume-Uni n’était pas correctement préparé à la pandémie de Covid – insistant sur le fait que l’attitude du gouvernement était « complètement erronée ».

S’exprimant lors de l’enquête Covid, le haut député conservateur a déclaré que la « doctrine » sous-jacente du gouvernement était qu’il « ne serait pas possible d’arrêter une pandémie ».

M. Hancock a déclaré que l’accent avait été mis sur la gestion des conséquences d’une pandémie plutôt que sur son arrêt – révélant que la planification tournait autour de la recherche de « suffisamment de sacs mortuaires » et de lieux de sépulture.

« L’attitude de la doctrine du Royaume-Uni était de prévoir les conséquences d’une catastrophe – pouvons-nous acheter suffisamment de sacs mortuaires, où allons-nous enterrer les morts. Et c’était complètement faux », a-t-il déclaré.

M. Hancock a également présenté ses excuses directement aux familles des victimes de Covid – se tournant de façon spectaculaire pour s’adresser aux personnes endeuillées dans le coin salon public.

« Je suis profondément désolé pour chaque décès qui s’est produit », leur a-t-il dit. «Je comprends pourquoi pour certains, il sera difficile de m’excuser – je le comprends. Je comprends. Mais c’est sincère et sincère. »

M. Hancock a déclaré qu’une « doctrine imparfaite » en place avant que Covid ne frappe au début de 2020 signifiait que le gouvernement n’avait pas consacré suffisamment de ressources aux tests et à la recherche des contacts pour empêcher la propagation de tout virus.

«Les tests à grande échelle n’existaient pas, et la recherche des contacts à grande échelle n’existait pas, car on supposait que dès qu’il y aurait une transmission communautaire, il ne serait pas possible d’arrêter la propagation, et donc à quoi sert la recherche des contacts. C’était complètement faux », a-t-il déclaré à l’enquête.

Il a ajouté: « La planification de la pandémie doit être au centre de la question de savoir comment empêcher la catastrophe de se produire en premier lieu, comment supprimer le virus. »

Matt Hancock a été confronté à des familles à son arrivée à l’enquête UK Covid-19 (PENNSYLVANIE)

Dans des preuves écrites, M. Hancock a déclaré à l’enquête qu’il avait été informé lorsqu’il avait pris ses fonctions de secrétaire à la Santé en juillet 2018 que le Royaume-Uni était « un leader mondial » dans les préparatifs d’une pandémie.

« Bien que cela ait pu être une croyance sincère, cela ne s’est pas avéré être le cas face à ce qui est devenu connu sous le nom de Covid-19. Une fois que nous avons compris la menace de la maladie, le manque de plans de préparation concrets est devenu évident.

S’exprimant lors de l’enquête mardi, il a déclaré que les conseils étaient basés sur une évaluation très positive de l’état de préparation du Royaume-Uni par l’Organisation mondiale de la santé. [WHO].

« Lorsque vous êtes assuré par la principale autorité mondiale que le Royaume-Uni est le mieux préparé au monde, c’est une assurance assez importante », a déclaré M. Hancock. « Cela s’est avéré faux. »

Lorelei King, dont le mari est décédé de Covid, proteste à l’arrivée de Matt Hancock (PENNSYLVANIE)

Interrogé sur les raisons pour lesquelles il n’a pas appliqué les changements au ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC), M. Hancock a pointé du doigt les fonctionnaires, déclarant à l’avocat de l’enquête: « Il n’y avait aucune recommandation pour résoudre ces problèmes. »

L’ancien secrétaire à la Santé a déclaré que des responsables lui avaient dit que le Royaume-Uni avait mis en place des plans importants pour les équipements de protection individuelle (EPI). « Le problème était qu’il était extrêmement difficile de l’obtenir assez rapidement lorsque la crise a éclaté », a-t-il déclaré.

À propos des tests, il a déclaré: «Nous avons développé un test dans les premiers jours après la publication du code génétique de Covid-19. Le problème était qu’il n’y avait pas de plan en place pour mettre à l’échelle les tests que… nous pourrions exécuter.

M. Hancock a également déclaré qu’il avait « poussé fort » sur le manque de fabrication nationale de vaccins avant que Covid ne frappe. « Je pensais que dans un scénario de pandémie … il serait difficile de se procurer des doses de vaccin si elles étaient physiquement fabriquées à l’étranger, peu importe ce que disaient nos contrats », a-t-il déclaré à l’enquête.

M. Hancock a admis que la stratégie du gouvernement en cas de pandémie de grippe n’avait jamais été mise à jour après 2011.

Sur la période entre son arrivée en juillet 2018 et l’arrivée de Covid au début de 2020, il a ajouté: « Avec le recul, j’aurais aimé passer cette courte période de temps… changer toute cette attitude sur la façon dont nous réagissons à une pandémie. »

Avant l’audience de mardi matin, des membres du Covid endeuillés ont déclaré à la BBC qu’ils trouvaient ironique que des policiers soient sur place pour protéger M. Hancock « alors qu’il ne protégeait pas nos proches ».

Lorelei King, 69 ans, a montré des affiches à M. Hancock à son arrivée pour l’audience. L’une d’elles a vu son mari Vincent Marzello, décédé dans une maison de retraite en mars 2020 à l’âge de 72 ans, photographié avec M. Hancock. « Vous avez serré la main de mon mari pour votre séance photo », l’affiche était-elle sous-titrée.