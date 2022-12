Matt Hancock accuse le personnel infecté d’avoir amené Covid dans les maisons de soins

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

L’ancien secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a accusé le personnel infecté d’avoir introduit le virus Covid dans les maisons de soins, qui ont vu des milliers de morts de résidents âgés pendant la pandémie.

Dans son journal de la pandémie de coronavirus, publié en feuilleton dans le Courrier quotidienM. Hancock a insisté sur le fait que seule une petite proportion de cas – aussi peu que 1,2% – était causée par sa décision de faire sortir les patients de l’hôpital sans test.

Et il a accusé certains patrons de maisons de retraite d’utiliser “sans scrupules” des travailleurs infectés par le virus, dans un comportement qu’il a qualifié de “scandaleux”.

Il a également déclaré que le directeur général du NHS England de l’époque, Sir Simon Stevens, était “déterminé” à faire en sorte que les patients âgés qui n’avaient pas besoin de soins urgents soient sortis de l’hôpital pour libérer des lits, que ce soit pour des maisons de retraite ou leur propre domicile.

L’ancien ministre – qui a démissionné après avoir enfreint les directives de distanciation sociale dans une liaison avec l’assistante Gina Coladangelo et a récemment joué sur ITV’s I’m a Celebrity Get Me Out of Here! – a déclaré qu’il avait averti le cabinet deux mois avant le premier verrouillage de Covid que les décès au Royaume-Uni pourraient atteindre 820 000.

Mais il a déclaré que la réaction des collègues du cabinet était « un peu » haussement d’épaules « » et a affirmé que le Premier ministre de l’époque, Boris Johnson, lui avait dit lors de la première mise en garde contre le nouveau virus en Chine le 7 janvier 2020 : « Vous gardez un œil dessus. Cela va probablement disparaître.

M. Hancock a affirmé que le principal assistant de M. Johnson, Dominic Cummings, avait retardé la réponse du gouvernement au coronavirus parce qu’il pensait que c’était “une distraction de notre retrait officiel de l’UE” ce mois-là.

Ce n’est que le 24 février que M. Cummings “a finalement tourné son attention vers le coronavirus”, a-t-il déclaré.

Dans ses affirmations les plus controversées, M. Hancock a déclaré que l’introduction du virus Covid-19 dans les maisons de soins au début de 2020 n’était pas “principalement” le résultat du déplacement des personnes âgées des hôpitaux sans test.

“La grande majorité des infections ont été importées de la communauté au sens large, principalement par le personnel”, a-t-il écrit en mai 2021, citant des données de l’Agence britannique de sécurité sanitaire qui ont révélé que seulement 1,2% des cas de foyers de soins entre janvier et octobre 2020 étaient associés aux sorties d’hôpital.

«Dans l’ensemble, l’Angleterre n’a pas fait pire pour protéger les résidents des maisons de soins que de nombreux pays, et mieux que certains – y compris l’Écosse, où l’équipe de Sturgeon a été responsable de la prise de décision.

“Quoi qu’il en soit, l’horreur de ce que le virus a fait aux personnes dans les maisons de retraite du monde entier restera avec moi pour le reste de ma vie.”

Dans son journal du 2 avril 2020 – quelques jours après l’imposition du premier verrouillage national – il a reconnu que les patients quittant l’hôpital ne seraient pas testés, mais a déclaré que les maisons de soins avaient reçu des directives claires sur les mesures d’isolement.

“La vérité tragique mais honnête est que nous n’avons pas assez de capacité de test pour vérifier de toute façon”, a-t-il écrit. « C’est un vrai cauchemar, mais c’est la réalité.

« Dans ces circonstances, nous devons nous assurer que toute personne qui passe d’un hôpital à une maison de retraite est tenue à l’écart des autres résidents. J’espère que ce message filtrera et sera suivi.

Deux mois plus tard, il écrivait : « Le principal point à retenir est que le virus est principalement introduit par le personnel, et non par les personnes âgées qui sont sorties de l’hôpital. Cela explique beaucoup de choses.

En janvier 2021, lors de la deuxième vague de Covid, M. Hancock a écrit sur le comportement “scandaleux” de 40 opérateurs différents qui ont continué à utiliser du personnel infecté par le virus.

« Je suis choqué », a-t-il déclaré. « Comment la direction a-t-elle pu faire cela, sachant à quel point leurs résidents sont vulnérables ? Cela souligne pourquoi nous devons rendre les piqûres obligatoires pour les personnes travaillant dans les services sociaux… Il y aura des hurlements de protestation, mais nous devons y arriver.

Dans une interview avec le CourrierM. Hancock a déclaré qu’il ne voulait pas pointer du doigt le personnel pendant les pires mois de la pandémie de peur de saper le moral.

“Je ne voulais pas le dire, je ne voulais pas à l’époque démoraliser le personnel en en parlant d’une manière qui aurait été très difficile à faire de manière sensible”, a-t-il déclaré.

Les journaux, publiés sous le titre Pandemic Diaries: The Inside Story of Britain’s Battle Against Covid, rapportent que le médecin-chef Sir Chris Whitty a déclaré à Hancock dès le 17 janvier 2020 qu’il y avait une “50:50 chance” que le coronavirus se propage. au-delà de la Chine et causer des morts massives en Grande-Bretagne.

À peine 11 jours plus tard, Whitty a déclaré au secrétaire à la Santé et aux responsables que 820 000 décès étaient un «pire scénario raisonnable» pour le Royaume-Uni.

“Toute la pièce s’est figée”, a écrit M. Hancock. “Nous assistons à une catastrophe humaine d’une ampleur jamais vue ici depuis un siècle.”

Mais il a dit que lorsqu’il a transmis l’avertissement au cabinet trois jours plus tard, “la réaction a été quelque peu ‘haussement d’épaules’ – essentiellement parce qu’ils n’y croyaient pas vraiment”.

Il a écrit : “J’ai constamment l’impression que d’autres, qui ne se concentrent pas sur cela tous les jours, ont des semaines de retard sur ce qui se passe.”