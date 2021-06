Matt Hancock accusé d’avoir « une liaison avec un proche collaborateur »

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, est accusé d’avoir trompé sa femme avec un ami proche et lobbyiste qui est un conseiller financé par les contribuables pour son propre département.

Il aurait été filmé en train d’embrasser la millionnaire mariée Gina Coladangelo, selon Le soleil qui a publié des photos de ce qu’il a appelé un « corps à corps torride ».

Les images de la caméra de sécurité ont été prises le 6 mai, mais le couple a été vu ensemble à d’autres occasions, a indiqué le journal.

M. Hancock est marié depuis 15 ans à Martha et le couple a trois enfants.

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC) n’était pas disponible dans l’immédiat pour commenter le rapport.

Mme Coladangelo, qui a rencontré M. Hancock lorsque tous deux étaient présents L’université d’Oxford , était directeur du cabinet de lobbying Luther Pendragon, qui promet aux clients d’aider à « naviguer et influencer une législation complexe ».

En novembre, il est apparu qu’elle s’était vu confier un poste de directrice non exécutive au DHSC, gagnant au moins 15 000 £ par an et contrôlant son fonctionnement, mais il n’y avait aucun dossier public de la nomination.

Elle est également directrice de la communication de la boutique de mode et d’articles ménagers Oliver Bonas, fondée par son mari.