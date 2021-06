Matt Hancock a-t-il enfreint la loi ? Les experts pointent vers une zone grise

Le secrétaire à la Santé a peut-être enfreint les lois sur les coronavirus qui ont été imposées en son propre nom, ont déclaré des experts.

Les réunions en salle entre des personnes qui ne vivaient pas ensemble ou qui bénéficiaient d’une exemption légale ont été interdites à la date à laquelle Matt Hancock a été photographié en train d’embrasser l’assistante Gina Coladangelo.

L’« interdiction du sexe » officieusement surnommée était en place pendant une grande partie de la pandémie en vertu de différentes versions du Règlement sur la protection de la santé, qui ont été créés en tant qu’instruments réglementaires au nom de M. Hancock.

Cependant, il existe de nombreuses exceptions à la loi, y compris pour les rassemblements « raisonnablement nécessaires à des fins professionnelles ».

Parce que M. Hancock et Mme Coladangelo travaillent tous les deux au ministère de la Santé, et les images publiées par Le soleil leur a montré l’intérieur de son siège à Londres, les experts disent que l’incident se situe dans une « zone grise » légale.

Boris Johnson a soutenu le secrétaire à la Santé, qui s’est excusé d’avoir enfreint les directives de santé publique non exécutoires.

À l’époque, on avait dit aux membres du public de ne pas embrasser leurs proches.

Dans une déclaration, M. Hancock a déclaré: « J’accepte d’avoir enfreint les directives de distanciation sociale dans ces circonstances, j’ai laissé tomber les gens et je suis vraiment désolé.

« Je reste concentré sur le travail pour sortir le pays de cette pandémie, et je serais reconnaissant de la confidentialité de ma famille sur cette affaire personnelle. »

Quelle était la loi ?

Au moment où les images imprimées en Le soleil ont été capturés, l’Angleterre était soumise à un ensemble de lois officiellement nommées Règlement de 2021 sur la protection de la santé (Coronavirus, restrictions) (Steps) (Angleterre).

Contrairement aux versions précédentes de la réglementation, qui ont été utilisées pour appliquer des verrouillages et des restrictions localisées tout au long de la pandémie, elle a créé trois « étapes » de restrictions.

La deuxième étape est entrée en vigueur le 12 avril 2021 et était toujours en vigueur lorsque les images de M. Hancock et de Mme Coladangelo ont été prises le 6 mai.

Bien que les restrictions aient été assouplies pour permettre l’ouverture des commerces de détail non essentiels, des gymnases, des coiffeurs, des jardins de pub et des repas en plein air, la loi était toujours stricte sur les rassemblements.

Il interdisait les rassemblements de deux personnes ou plus à l’intérieur, à moins qu’ils ne soient soumis à l’une des nombreuses exemptions.

L’un d’eux était les rassemblements « raisonnablement nécessaires à des fins professionnelles ».

Matt Hancock avec la conseillère Gina Coladangelo devant la BBC Broadcasting House à Londres le mois dernier (PENNSYLVANIE)

La rencontre de M. Hancock avec Mme Coladangelo était-elle donc légale ?

Peut-être. Adam Wagner, un avocat des droits de l’homme de Doughty Street qui a suivi de près l’évolution des lois sur les coronavirus, a déclaré que l’incident était une « zone grise ».

Il a déclaré que la question n’était pas simplement de savoir si le couple était dans le bâtiment à des fins de travail, mais si leur interaction était « raisonnablement nécessaire » pour le travail.

« Il y a une question importante de savoir si le secrétaire à la Santé a enfreint ses propres lois de verrouillage », a déclaré M. Wagner.

« Les réunions privées en salle entre des personnes ne vivant pas ensemble étaient illégales pendant la majeure partie de l’année écoulée … s’ils allaient ailleurs pour se rencontrer, ce serait clairement illégal. »

Qu’est-ce que l’« interdiction du sexe » ?

Les lois sur les coronavirus sur les rassemblements ont signifié que les réunions à l’intérieur entre deux personnes de ménages différents, tels que des couples non cohabitants et des personnes à des rendez-vous, ont été illégales pendant une grande partie de la pandémie.

Tel qu’il était le 6 mai, le Règlement sur la protection de la santé interdisait les rassemblements intérieurs «lorsque deux personnes ou plus sont présentes ensemble au même endroit afin de s’engager dans toute forme d’interaction sociale les unes avec les autres, ou pour entreprendre toute autre activité les unes avec les autres. . «

Il y avait cependant de nombreuses dérogations, y compris lorsque le rassemblement était « raisonnablement nécessaire au travail ».

Une disposition distincte interdisait auparavant de passer la nuit à l’extérieur de la maison « sans excuse raisonnable », mais cela a été abrogé.

Au début du verrouillage, les ministres et les responsables du gouvernement ont explicitement interdit aux couples qui ne vivaient pas ensemble de se rencontrer.

Après l’assouplissement des restrictions en septembre, M. Hancock a déclaré que seuls les couples «établis» devraient se rencontrer pour des relations sexuelles.

« Je pense que nous devrions nous en tenir à la lettre, c’est-à-dire que c’est OK dans une relation établie », a-t-il ajouté à l’époque.

« Cela signifie simplement que les gens doivent être prudents, ils doivent être raisonnables.

« Si vous êtes dans une relation bien établie … ce que cela signifie, c’est que les gens réalisent qu’entrer en contact étroit avec des personnes d’autres ménages, alors c’est ainsi que le virus se propage. »

Matt Hancock dit aux gens de ne s’embrasser qu’à l’extérieur

Quelle est la punition pour avoir enfreint les lois sur les coronavirus ?

La peine par défaut pour avoir enfreint le règlement sur la protection de la santé à l’époque était une amende de 100 £, qui a doublé pour les infractions répétées jusqu’à un maximum de 6 400 £.

Des amendes plus élevées sont disponibles pour les infractions les plus graves, dont 10 000 £ pour toute personne ayant organisé un grand rassemblement et 1 000 £ pour avoir enfreint les restrictions imposées aux entreprises.

Il n’y a pas de processus formel pour faire appel des amendes et les personnes qui refusent de les payer peuvent être poursuivies.

La police a le pouvoir légal d’arrêter des personnes pour avoir enfreint la loi, mais a été chargée de détenir les personnes en « dernier recours ».

Les amendes liées au coronavirus sont mises en œuvre par le biais de « notifications de pénalité fixe », qui sont normalement données immédiatement lorsqu’un agent détecte une infraction, plutôt que rétrospectivement.

La question des amendes rétrospectives potentielles a été soulevée à la suite de la fureur suscitée par le voyage de Dominic Cummings au château de Barnard lors du premier verrouillage national l’année dernière.

Durham Constabulary a conclu que l’ancien conseiller de Downing Street avait peut-être enfreint les lois de verrouillage en se rendant au château de Barnard en avril 2020.

La police a déclaré que si les agents avaient arrêté M. Cummings pendant son voyage, ils lui auraient parlé, lui auraient ordonné de rentrer chez lui et auraient pris des « mesures coercitives » s’il refusait.

Mais ils ont déclaré qu’il n’y avait « aucune intention de prendre des mesures rétroactives car cela reviendrait à traiter M. Cummings différemment des autres membres du public ».

Et la distanciation sociale ?

La distanciation sociale a été un élément clé des directives du gouvernement en matière de santé publique et a été publiée sur les sites Web officiels tout au long de la pandémie.

Cependant, il n’a jamais été intégré au Règlement sur la protection de la santé ou à d’autres lois sur les coronavirus qui peuvent être appliquées par la police.

Des représentants du gouvernement et des ministres ont été accusés d’avoir semé la confusion parmi le public et la police en continuant à créer des lois et des directives différentes, et en les qualifiant tous les deux de « règles ».

Les directives ont été plus strictes que la loi pendant la majeure partie de la pandémie, par exemple en disant que les gens ne doivent effectuer des déplacements «essentiels» ou faire de l’exercice à l’extérieur qu’une fois par jour, lorsque le Règlement sur la protection de la santé n’imposait pas ces limites.

En avril 2020, la commission des affaires intérieures du Parlement a déclaré : « Certains des défis pour la police sont dus à la divergence entre la réglementation et les différentes déclarations du gouvernement.

« Le ministère de la Santé et des Affaires sociales et le ministère de l’Intérieur doivent s’assurer qu’en cas de divergence entre les réglementations et les messages provenant du gouvernement central, ils continuent de fournir une clarté rapide. »