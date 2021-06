Matt Hancock « a quitté la femme de son assistante Gina Coladangelo »

Matt Hancock a quitté sa femme depuis 15 ans pour l’assistant qu’il était photographié en train de s’embrasser au travail, a-t-on appris.

La relation du secrétaire à la Santé avec Gina Coladangelo est « récente mais sérieuse », selon Beth Rigby de Sky News.

Martha Hancock, ostéopathe dans une clinique de Notting Hill, n’a rien dit publiquement sur les révélations entourant le comportement de son mari.

Elle est décrite comme très privée et a gardé un profil bas.

L’heure du dimanches a également signalé que M. Hancock avait quitté le domicile familial.

Le couple s’est marié en 2006 et a trois enfants – une fille et deux fils âgés de 14, 13 et huit ans.

Des fleurs ont été livrées au domicile londonien des Hancocks tôt samedi.

Les pivoines roses dans un vase en verre ont été placées sur le pas de la porte par un chauffeur-livreur juste après 10h du matin.

Martha Hancock photographiée à côté de chez elle après l’annonce de l' »affaire » de son mari vendredi (REUTERS)

M. Hancock resterait chez eux dans le Suffolk.

Mme Coladangelo, mariée à Oliver Tress, le fondateur d’Oliver Bonas, était auparavant directrice du cabinet de lobbying Luther Pendragon et a rencontré M. Hancock à l’Université d’Oxford où ils sont devenus des amis proches autour d’une passion commune pour la radio étudiante.

Elle a étudié la politique, la philosophie et l’économie (PPE) et aurait continué à être une amie proche de M. Hancock après avoir terminé ses études en 1998, la même année que M. Hancock.

Mme Coladangelo s’est vu confier un poste de directrice non exécutive au ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC) en septembre de l’année dernière.

Le rôle, qui examine les décisions prises par le département, gagne au moins 15 000 £ par an. Il n’y a pas de dossier public de la nomination, mais il est répertorié sur sa page LinkedIn.