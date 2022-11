Matt Hancock a payé 10 000 £ pour donner un discours sur la crypto-monnaie

Recevez l’e-mail gratuit Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes à travers le monde Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

L’ancien secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a été payé 10 000 £ pour sa participation à une conférence sur les technologies financières au cours de laquelle il a discuté de la manière dont le gouvernement devrait soutenir les crypto-monnaies.

Hancock, qui a été dépouillé du whip conservateur pour avoir participé à Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici !a été un ardent défenseur de la “fintech” au Royaume-Uni, en particulier des monnaies numériques qui utilisent des communications sécurisées pour les transactions.

Mais le secteur des crypto-monnaies est en crise. Des milliards de dollars en valeur ont été effacés du marché alors que FTX s’est effondré et que Bitcoin – la troisième plus grande bourse au monde en termes de volume de transactions – a chuté.

Il y a eu de nombreux appels à plus de réglementation sur le marché de la crypto-monnaie après les pertes.

Les frais de conférence de M. Hancock, qu’il a déclarés dans son registre d’intérêts, s’ajoutent aux frais de 400 000 £ qu’il aurait reçus pour sa participation à l’émission de télé-réalité basée dans un camp de jungle australien.

En juin, M. Hancock a déclaré que sa confiance dans la cryptographie n’avait pas été ébranlée par le ralentissement majeur du marché qui avait effacé des milliards de valeur du pic du secteur en novembre 2021.

“La technologie sous-jacente est si puissante”, a-t-il dit UKTN. “Ce n’est pas parce que la bulle Dotcom s’est effondrée en 2001 que nous avons discrédité Internet en tant que technologie.”

Il a déclaré à un podcast de City AM que sa mission était de faire aimer les actifs numériques au public.

M. Hancock a prononcé des discours lors d’au moins deux événements de crypto-monnaie au cours des derniers mois et doit également prononcer un discours liminaire au Crypto AM Summit and Awards la semaine prochaine.

On estime que deux millions de personnes au Royaume-Uni possèdent des crypto-monnaies.

En janvier, Rishi Sunak, en tant que chancelier, a annoncé l’introduction de réglementations plus strictes sur la promotion des crypto-monnaies.

“Les actifs cryptographiques peuvent offrir de nouvelles opportunités passionnantes, offrant aux gens de nouvelles façons d’effectuer des transactions et d’investir, mais il est important que les consommateurs ne se voient pas vendre des produits avec des allégations trompeuses”, a-t-il déclaré.

Boris Johnson doit prendre la parole lors d’une conférence sur la crypto-monnaie à Singapour le mois prochain dans le cadre de sa nouvelle carrière d’orateur.

L’ancien Premier ministre sera un conférencier d’honneur au Symposium international sur les progrès de la blockchain.