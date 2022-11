Matt Hancock a offert des billets VIP pour des événements d’une valeur de plusieurs milliers de livres, y compris des concerts d’Ed Sheeran

ALORS QUE Matt Hancock endure sa place sous les feux de la rampe sur Je suis une célébrité, le député conservateur a toujours apprécié les avantages du showbiz du bureau.

Le registre des intérêts financiers des membres de Westminster montre qu’il a accumulé des milliers de livres de traitement VIP lors d’événements pour voir Adele, les as du cricket anglais et sa popstar préférée Ed Sheeran en concert.

Matt a pu voir Ed Sheeran se produire au Jingle Bell Ball de l’année dernière après avoir reçu des billets gratuits d’une valeur de 400 £[/caption]

Les téléspectateurs ont grincé des dents quand peu de temps après que l’homme de 44 ans soit entré dans la jungle, il a éclaté dans la ballade d’Ed, Perfect.

Hancock a dit à son compatriote Seann Walsh, arrivé tardivement, que ses goûts musicaux étaient “assez traditionnels” avant une fanfaronnade à la Alan Partridge : “Je l’aime, ouais… et je viens aussi du Suffolk.”

L’ancien secrétaire à la Santé a pu voir Ed se produire au Jingle Bell Ball de l’année dernière après avoir reçu des billets gratuits d’une valeur de 400 £.

Hancock a enregistré deux billets gratuits pour les Britanniques en février de cette année – d’une valeur de 2 040 £.

Les artistes de la soirée comprenaient ses favoris Adele et Ed Sheeran, ainsi que Liam Gallagher et Sam Fender.

Il a également acheté deux billets pour voir Adele à Hyde Park à Londres en juillet d’une valeur de 699,90 £.

Et en ce qui concerne le sport, il est rentré chez lui avec une foule de cadeaux de courses de chevaux – adhésion honoraire aux Club Rooms de Newmarket (1355,75 £) et acceptation à deux reprises de deux badges annuels et de laissez-passer pour l’entrée aux hippodromes de Newmarket en 2010 (760 £) et 2011 (£790).

L’été dernier, il a également offert quatre billets gratuits pour l’Angleterre contre l’Inde ODI pour lesquels d’autres parieurs ont déboursé 340 £.





Deux voyages au Hay Festival – un événement artistique et littéraire – comprenant «l’hospitalité et l’hébergement pour deux nuits pour moi et ma famille» en 2010 (912 £) et 2013 (1 072 £) portent le montant total à 8 369,65 £.

Un porte-parole de Matt n’a pas répondu à la demande de commentaire.

