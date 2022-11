Matt Hancock a longuement consulté sa petite amie avant de s’inscrire à I’m a Celebrity et a été averti que ce serait “à haut risque”

Le député disgracié Matt Hancock aurait demandé conseil à sa petite amie experte en relations publiques avant de décider d’apparaître dans l’émission à succès.

Des amis disent que l’ancien secrétaire à la Santé Hancock, 44 ans, était initialement déchiré à l’idée d’entrer dans la jungle après avoir refusé l’offre deux fois auparavant.

L'ancien secrétaire à la Santé, Matt Hancock, aurait longuement consulté sa petite amie des relations publiques pour entrer dans la jungle

Mais selon des informations parues dans The Times, il a demandé conseil à un petit groupe, notamment en puisant dans les connaissances spécialisées en relations publiques de Gina, avant d’accepter d’apparaître dans l’émission ITV.

Un ami du couple a déclaré: “Il l’a longuement consultée. Ils forment vraiment une équipe.

Ils faisaient également partie de la même équipe au ministère de la Santé où The Sun a exposé la vidéosurveillance d’eux s’embrassant selon des règles strictes de distanciation sociale.

Hancock était marié à l’époque et père de trois enfants, mais a depuis contesté le terme « affaire ».

S’adressant à d’autres célébrités, Hancock a déclaré: “J’ai foiré et j’ai avoué.”

“Ce n’est pas une excuse mais je suis tombé amoureux.”

Il a également poursuivi en disant que Gina l’attendrait sur le pont en bois de l’émission télévisée et que la voir serait la “meilleure chose à propos d’être expulsé”.

Le couple a rencontré Hancock pour la première fois à Oxford dans les années 1990, où Hancock aurait été frappé dès le début.

Un contemporain se souvient : « Matt était un peu nul, alors que Gina était vraiment gentille, amusante et incroyablement populaire auprès du contingent masculin. Oriel [her college] avait toujours cette atmosphère masculine grossière et elle était très habile à traiter avec ce genre de jeunes hommes.

«Je pense que Matt, en revanche, était une sorte de chiot, la suivant partout. Cette [the love affair] est un cas de persévérance payant.

Le député de West Suffolk a déclaré qu’il était dans l’émission “pour un peu de pardon”, mais des célébrités comme l’icône de la culture pop Boy George n’étaient pas si sympathiques à sa cause.

Le chanteur du Culture Club a révélé que sa mère avait failli mourir de Covid pendant la pandémie et qu’il ne pouvait pas lui rendre visite.

Des amis disent qu’ils ont averti Hancock du contrecoup potentiel avant qu’il ne se rende dans la jungle.

Une source a déclaré: “Je lui ai dit qu’il y avait des avantages et des inconvénients, et cela dépendait essentiellement de ce qu’il voulait faire en termes de carrière au cours de la prochaine décennie.”

“S’il voulait gravir le poteau graisseux, jouer au jeu de Westminster, s’asseoir en attendant un appel pour être à nouveau ministre du Cabinet, et sinon juste être un simple député conservateur pendant les 20 prochaines années, qu’il ne devrait pas le faire.”

«Mais s’il voulait une plate-forme pour interagir avec des millions de téléspectateurs, pousser un grand nombre des campagnes qui l’intéressent, montrer ce qu’il est réellement en tant que personne, et cela ne le dérangeait probablement pas de ne plus servir au gouvernement, alors cela pourrait être un bonne opportunité… C’était évidemment un risque très élevé.

Mais il semble que tous les conseils spécialisés en communication dans le monde n’aient pas pu défaire, aux yeux du public, ce qui avait déjà été fait.

Une source a déclaré au Times qu'ils étaient désolés pour l'ex Martha de Hancock.





Ils ont dit: “Qu’est-ce que ça fait d’être elle, ou l’un de leurs trois enfants, alors qu’il raconte allègrement à la nation qu’il est tombé amoureux?”

“Et le problème est que lorsque vous trompez votre conjoint, vous trompez votre famille.”

