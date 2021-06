Matt Hancock a laissé tomber la nation et sa position est intenable

Nation abandonnée

BORIS Johnson déclare que l’affaire de la violation des règles de verrouillage de Matt Hancock avec son assistant financé par les contribuables est désormais « close ».

C’est faux, Premier ministre. Car il y a beaucoup de questions sans réponse sur la conduite personnelle du secrétaire à la Santé.

🔵 Suivez notre blog en direct Matt Hancock pour toutes les dernières mises à jour sur son affaire

Matt Hancock a laissé tomber la nation en ayant une liaison tout en prêchant des règles de distanciation sociale Crédit : Getty Images – Getty

Marié, M. Hancock a peut-être cherché à se distancier socialement du scandale en admettant qu’il était « très désolé » d’avoir enfreint les règles de verrouillage sur les câlins lors d’un rendez-vous au bureau pendant la journée.

Mais il est venu clair sur peu d’autre.

Les électeurs ne savent pas depuis combien de temps dure sa liaison apparente avec la conseillère Gina Coledangelo, également mariée et amie depuis l’université.

Il n’a absolument pas réussi à résoudre la question clé de savoir s’ils étaient déjà un élément lorsqu’il l’a nommée conseillère dans son département en mars dernier ou lorsqu’il lui a ensuite remis un poste gouvernemental de 15 000 £ par an six mois plus tard.

The Sun a révélé en exclusivité la liaison de Hancock avec son assistante Gina Coladangelo Crédit : LE SOLEIL

Son manque de franchise signifie qu’il existe de sérieuses craintes qu’il ait enfreint le Code ministériel en omettant de déclarer la relation aux fonctionnaires.

Ensuite, il y a la puanteur de l’hypocrisie – dire aux gens comment se comporter tout en faisant le contraire.

Parmi les nombreuses personnes que M. Hancock a admises avoir « laissé tomber » se trouvent des millions de lecteurs de Sun qui ont fidèlement suivi ses règles et ses conseils de verrouillage.

Le secrétaire à la Santé a dit aux grands-parents de ne pas embrasser leurs petits-enfants.

Les fils et les filles ont reçu l’ordre de ne pas tenir la main de parents mourants dans des maisons de soins – dont l’un raconte son histoire déchirante sur cette page.

M. Hancock ne peut pas espérer maintenant faire mine de rien et nous dire comment nous comporter et s’attendre sérieusement à ce que nous écoutions.

C’est pourquoi The Sun ne s’excuse pas d’avoir révélé ce qui se passait réellement au ministère de la Santé le mois dernier, alors que la nouvelle variante Delta sévissait dans le pays.

M. Hancock s’est trompé sur beaucoup de choses pendant la pandémie – le désordre initial de l’EPI et les performances lamentables des tests et des traces pour n’en citer que deux.

Dans le même temps, il a également aidé à mettre en œuvre le programme de vaccination du Royaume-Uni, qui a connu un énorme succès, en faisant face à des critiques vicieuses de la part de Dominic Cummings en cours de route.

Le travail du secrétaire à la Santé Matt Hancock est plus que jamais sous pression Crédit : PA : Association de la presse

La question aujourd’hui est de savoir s’il peut s’accrocher à son travail – comme l’espère un Premier ministre las et opposé aux remaniements.

Ou si son temps est écoulé – avec l’absence de députés conservateurs défendant M. Hancock sur les ondes et sur les réseaux sociaux hier racontant sa propre histoire ?

En effet, les sondages suggèrent que le public souhaite massivement qu’il y aille.

L’autorité morale de M. Hancock est presque certainement abattue – pourquoi le public suivrait-il à nouveau les instructions d’un homme qui traitait ses propres règles avec un tel mépris ?

Les questions sur la date exacte du début de l’affaire – et s’il s’est donc rendu coupable d’un conflit d’intérêts évident en donnant à sa maîtresse deux postes clés dans son département – continuent de se poser.

Plus ils restent sans réponse, moins sa position devient tenable.