Le parti travailliste appelle Matt Hancock à restituer des dons totalisant 32000 £ qu’il a reçus du président d’un groupe de réflexion qui a publié aujourd’hui un rapport disant qu’il n’y avait «rien de spécial» dans la performance du NHS dans la pandémie de coronavirus.

Le rapport de l’Institute of Economic Affairs a révélé que les services de santé assurés ailleurs dans le monde avaient fonctionné aussi bien ou mieux et a conclu qu’il n’y avait «aucune base rationnelle pour l’adulation que le NHS reçoit actuellement, et aucune raison d’être ‘reconnaissant «pour le fait que nous l’avons».

Dans une lettre adressée à M. Hancock, la dirigeante adjointe travailliste, Angela Rayner, a qualifié les commentaires de «honteux» et a appelé le secrétaire à la Santé à se distancier d’eux en condamnant le rapport et en retournant l’argent qu’il a reçu du président de l’AIE, Neil Record.

Le registre des intérêts des députés montre que M. Record a fait une série de dons pour soutenir le travail parlementaire de M. Hancock en tant que particulier, plutôt qu’en tant que représentant de l’AIE. Mais Mme Rayner a déclaré que la secrétaire à la Santé devait être consciente lorsqu’elle a accepté l’argent de ce qu’elle a dit être la «campagne de longue date du thinktank du libre marché pour abolir notre NHS et le remplacer par un système de santé privatisé».

Le rapport du chef de l’économie politique de l’AIE, Kristian Niemietz, a remis en question ce qu’il a décrit comme un ensemble de «mythes viraux» sur la réponse du monde au coronavirus, qui étaient «presque certainement incorrects».

Celles-ci incluaient «l’idée que le NHS a été la vedette de la pandémie et que nous devrions être plus reconnaissants que jamais de l’avoir».

Le Dr Niemietz a déclaré que les sondages internationaux ont montré que le NHS a une meilleure note pour sa réponse à Covid-19 que toute autre institution dans le monde, qu’il attribue à un effet de «rassemblement autour du NHS» de la crise.

Mais il a déclaré que le Royaume-Uni avait l’un des taux de décès excessifs les plus élevés du monde développé et que l’analyse des pays qui obtenaient de meilleurs résultats ne montrait pas de modèle particulier en termes de type de système de soins de santé dont ils disposaient.

«La sagesse conventionnelle soutient que le NHS est devenu le principal acteur de la pandémie», a-t-il écrit. «Ce qu’il a fait, mais seulement de la manière dont pour les fiers parents qui regardent un spectacle à l’école, leur propre enfant se démarquera toujours en tant qu’artiste vedette, même si personne d’autre ne le voit de cette façon.

Et il a ajouté: «Bien que nous ne puissions pas blâmer le NHS pour des échecs de politique dans des domaines totalement indépendants de la santé, nous ne pouvons pas non plus affirmer que le taux de mortalité excessif élevé au Royaume-Uni n’avait rien à voir avec les soins de santé.

« Ce qu’il est sûr de dire, c’est qu’il n’y a aucune base rationnelle pour l’adulation que le NHS reçoit actuellement, et aucune raison d’être ‘reconnaissant’ du fait que nous l’avons. »

Si la Grande-Bretagne avait utilisé une assurance maladie publique à Taiwan ou un système d’assurance maladie à l’allemand, il n’y avait «aucune garantie que cela aurait mieux servi le Royaume-Uni pendant la pandémie, mais il n’y a certainement aucune raison de croire que cela aurait pire », conclut le rapport.

«Il n’y a rien de spécial dans le NHS, ni pendant cette pandémie, ni à aucun autre moment.»

Dans sa lettre à M. Hancock, Mme Rayner a déclaré: «Cette attaque honteuse contre notre NHS survient au milieu d’une pandémie mondiale meurtrière après que notre personnel du NHS a travaillé 24 heures sur 24 pendant près d’un an pour lutter contre ce terrible virus, sauver des vies et garder nous tous en sécurité. »

Elle a déclaré: «En tant que secrétaire à la santé, il est de votre devoir de protéger et de défendre la plus grande institution de notre pays – notre service national de santé – et de défendre le personnel du NHS qui a tant sacrifié tout au long de cette pandémie pour sauver des vies et nous protéger.

«Si vous êtes attaché à la protection de notre NHS, vous devez prendre des mesures immédiates pour assurer le personnel du NHS et le peuple britannique que vous ne partagez pas le point de vue de vos donateurs à l’Institut des affaires économiques que nous ne devrions pas être reconnaissants envers le NHS. ou remerciez le NHS et son personnel pour leur travail pendant cette pandémie. »

Il n’y a pas eu de réponse immédiate du bureau de M. Hancock à une demande de L’indépendant pour commenter la lettre de Mme Rayner.

Mais l’attachée de presse de Boris Johnson, Allegra Stratton, a déclaré: «Je ne pense pas que le gouvernement cherche à relier l’argent et les conclusions des rapports. Il appartient aux thinktanks de conclure ce qu’ils jugent être un reflet juste et précis du travail qu’ils ont accompli.

Mme Stratton a déclaré qu’elle n’avait pas lu le rapport de l’AIE, mais a souligné que M. Johnson avait à plusieurs reprises exprimé clairement son appréciation du travail effectué par le NHS.

« Il a applaudi pour le NHS et il a parlé à plusieurs reprises du travail remarquable qu’il a accompli », a-t-elle déclaré.