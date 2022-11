Matt Hancock a enfreint les règles du gouvernement concernant l’apparition de I’m A Celebrity, les règles de surveillance

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Matt Hancock a enfreint les règles gouvernementales en ne demandant pas la permission avant d’apparaître dans I’m A Celebrity… Get Me Out of Here!, a statué un chien de garde.

L’ancien secrétaire à la Santé – déjà dépouillé du whip conservateur pour s’être envolé pour gagner 400 000 £ dans la jungle – n’a pas consulté le Comité consultatif sur les nominations professionnelles (ACOBA).

Son président, l’ancien ministre du Cabinet Eric Pickles, a déchiré M. Hancock pour avoir affirmé qu’il n’avait pas besoin de demander l’autorisation, car plusieurs semaines dans une émission de télé-réalité constituaient une activité “ponctuelle”.

“Les directives d’Acoba sur les activités” ponctuelles “ne visent pas à permettre aux individus d’effectuer des rendez-vous à court terme sans demander conseil, ni à créer une échappatoire pour effectuer un travail de conseil”, a-t-il écrit.

« Les règles indiquent clairement qu’une demande est requise lorsque des personnes planifient une série d’activités médiatiques et qu’il appartient à Acoba d’évaluer les risques associés.

“En tant que tel, ne pas demander et attendre des conseils avant que ces rôles ne soient annoncés ou assumés dans ce cas est une violation des règles du gouvernement et des exigences énoncées dans le code ministériel.”

Cependant, Lord Pickles a informé Oliver Dowden, le ministre du Cabinet Office, que toute nouvelle action contre M. Hancock serait “disproportionnée”.

On pense que l’ancien secrétaire à la Santé accepte que sa carrière de premier banc soit terminée et qu’il soit largement attendu qu’il se retire du Parlement lors des prochaines élections générales.

Avant de quitter le Royaume-Uni, M. Hancock a affirmé que son apparition dans l’émission serait l’occasion de montrer le “côté humain” des députés, un allié disant : “Il existe de nombreuses façons de faire le travail”.

Il a également affirmé que cela fournirait une “plate-forme incroyable” pour sensibiliser à la dyslexie – M. Hancock a été diagnostiqué à l’université – mais n’a mentionné la condition qu’une seule fois.

Dans sa lettre à M. Dowden, Lord Pickles a déclaré que M. Hancock n’avait pas non plus consulté correctement avant de comparaître sur Canal 4de SAS Who Dares Wins.

Mais il a écrit : « C’est à vous de décider des mesures appropriées à prendre.

“Cependant, étant donné la nature transparente du rôle de M. Hancock qui se limite à apparaître dans ces émissions (ne traitant pas des aspects commerciaux de Channel 4 ou des activités d’ITV), je pense qu’il serait disproportionné de prendre d’autres mesures dans ce cas.”