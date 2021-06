Matt Hancock a emmené l’assistante de sa maîtresse lors d’une pause romantique au sommet du G7 après avoir affirmé qu’il « chait ** sur l’argent des contribuables »

DÉGRACÉ Matt Hancock est sur le point de faire face à de nouvelles questions selon lesquelles il « se moquait de l’argent des contribuables » alors qu’il prétendait avoir emmené sa maîtresse au sommet du G7 sur la santé.

L’ancien secrétaire à la Santé, qui a démissionné de manière sensationnelle la nuit dernière après que The Sun a révélé sa romance avec Gina Coladangelo, aurait emmené l’assistant avec lui à Oxford.

Matt Hancock aurait emmené sa maîtresse avec lui à un sommet sur la santé du G7 à Oxford, la ville universitaire où le couple s'est rencontré pour la première fois il y a deux décennies

On ne sait pas si le couple est resté ensemble.

Cependant, Hancock a dormi dans un hôtel de luxe, tous payés par des Britanniques, dans la ville où lui et son amant se sont rencontrés pour la première fois chez des étudiants universitaires il y a deux décennies.

Il est entendu que le Premier ministre n’avait aucune idée des allégations selon lesquelles son ministre avait invité Mme Coladangelo à se marier dans la ville les 3 et 4 juin, rapporte le Sunday Times.

Hancock – surnommé « puritain en chef » pour sa position militante sur les couples de ménages séparés se réunissant pendant le verrouillage – aurait dit à Martha, son épouse depuis 15 ans, qu’il la quitterait jeudi.

Il a apparemment fait asseoir la mère de ses trois enfants quelques heures avant que ce journal n’imprime des images de son corps à corps avec Mme Coladangelo.

Et il a d’abord semblé fermement déterminé à s’accrocher à son travail, malgré la fureur de millions de Britanniques qui se sont conformés à la lettre à ses lois sur les coronavirus.

Mais hier soir, Hancock a cédé à la pression du public – et a annoncé qu’il se retirerait de son rôle, malgré le soutien du Premier ministre.

L'homme politique en disgrâce, photographié avec son amante Gina Coladangelo, est susceptible de faire face à une enquête pour savoir s'il « chait ** sur le contribuable »

Il a démissionné de manière sensationnelle la nuit dernière après avoir fait face à la fureur des Britanniques qui se sont conformés à ses lois de verrouillage – alors qu'il tâtonnait son assistant de 15 000 £ par an

Et il est apparu qu’après avoir appris que sa liaison serait révélée, il a quitté Martha, sa femme et la mère de ses trois enfants.

Les ondes de choc de l’affaire, qui, selon lui, ont commencé en mai, continuent de résonner aujourd’hui.

Et il a maintenant été rapporté que de hauts responsables du gouvernement ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que le couple a poursuivi sa liaison aux frais de l’État.

Deux sources affirment que Mme Coladangelo l’a accompagné à une réunion des ministres de la Santé du G7 au début du mois, un événement qui comprenait un dîner et une nuitée.

Il n’y a aucune preuve que le couple soit resté dans la même pièce, bien que l’événement ait eu lieu quatre semaines après leur baiser désormais notoire, qui s’est produit alors qu’il ordonnait aux Britanniques de ne pas embrasser leurs proches.

Une source du cabinet a déclaré au journal : « Elle l’a accompagné au sommet des ministres de la Santé du G7.

« A-t-il divulgué cela au Premier ministre? S’il était montré qu’il se moquait du contribuable, il devait y aller.

« Il a été puritain en chef au sein du gouvernement et maintenant il s’avère qu’il est un énorme hypocrite menteur. »

Une source affirme que Hancock a emmené Mme Coladangelo avec lui pour le sommet, bien qu'on ne sache pas s'ils sont restés ensemble

Cependant, Hancock est resté à l'hôtel un mois après que le couple se soit embrassé au travail

Matha a gardé un silence digne – bien que la tension ait montré

Hancock a peloté sa maîtresse au travail le 6 mai – alors que des millions de personnes sont restées sans voir ni toucher leurs proches.

Et alors qu’il aurait dit à Boris Johnson que l’affaire avait commencé ce mois-là, il est affirmé que Mme Coladangelo a été confrontée à une éventuelle romance avec lui il y a deux ans.

L’amant de l’ancien secrétaire à la Santé a été « doucement interrogé » en 2019, mais a insisté sur le fait que rien ne se passait, selon les rapports.

La paire est considérée comme sérieuse, les alliés insistant sur le fait que c’est « plus qu’une aventure » et Hancock est « sérieux » à ce sujet.

Un ami a révélé: « Matt et Gina sont amoureux » – et bien que la relation ait commencé le mois dernier, « c’est sérieux ».

Mme Coladangelo est mariée à l’entrepreneur millionnaire Oliver Tress, 54 ans, qui a fondé la chaîne de mode et de style de vie High Street Oliver Bonas.

Ils vivent dans une maison édouardienne de six chambres à coucher de 4 millions de livres sterling.

Hypocrite a fustigé les autres pour avoir enfreint le verrouillage – avant de tâtonner la maîtresse au travail Matt Hancock a adopté une position ferme sur les contrevenants aux règles pandémiques Il était l’un des critiques les plus féroces du professeur Neil Ferguson lorsqu’il a été révélé que l’universitaire avait rendu visite à son amant au début de la crise. À ce moment-là, Hancock a déclaré qu’il était « sans voix » – et que la police devrait intervenir. Il a également condamné le Dr Catherine Calderwood, médecin-chef de l’Écosse, qui a démissionné après avoir enfreint les règles en avril dernier. En septembre, il a dit aux célibataires de ne pas commencer de nouvelles relations. Et le 16 mai, dix jours après que son bureau ait tâtonné avec Mme Coladangelo, il a déclaré que les gens devraient faire « attention » à leur nouvelle liberté de s’embrasser, suggérant qu’ils devraient le faire à l’extérieur. Piers Morgan fait partie de ceux qui condamnent l’ancien secrétaire à la Santé pour sa posture moralisatrice. Le firebrand de la télévision a déclaré: « Rappelez-vous: Matt Hancock était tellement dégoûté que Neil Ferguson enfreigne les règles de distanciation sociale avec un amant, qu’il a exigé sa démission et a déclaré qu’il soutiendrait une poursuite policière. « L’hypocrisie puante et effrontée de Hancock est scandaleuse et pathétique. »

Il est entendu qu’il a été dévasté – et sa femme a été photographiée en train d’emballer sa voiture après avoir appris que sa liaison serait révélée.

Un ami de M. Tress a déclaré au Mail dimanche: « J’imagine qu’il est en train de s’effondrer à cause de cela.

« Il n’avait aucune idée de ce qui se passait. Il leur faisait confiance à tous les deux. »

Pendant ce temps, Martha, qui a gardé un silence digne, a été vue portant son alliance depuis que le scandale a éclaté.

L’ancien chancelier et ministre de l’Intérieur Sajid Javid remplacera Matt Hancock en tant que secrétaire à la Santé, a annoncé Downing Street.

Il a souri en saluant la presse devant son domicile ce matin et a déclaré aux journalistes: « Je pense que Matt Hancock a travaillé incroyablement dur, il a accompli beaucoup de choses et je suis sûr qu’il aura plus à offrir dans la vie publique.

« J’ai été honoré d’occuper son poste. Je sais aussi que cela implique une énorme responsabilité et je ferai tout ce que je peux pour m’assurer d’être au service des habitants de ce grand pays. »

Nous avons exposé l'affaire de Hancock dans une exclusivité mondiale de bombe