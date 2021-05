Les actions de Matt Hancock dans la société de sa sœur approuvée en tant que fournisseur du NHS auraient dû être déclarées, selon un chien de garde, mais il a conclu qu’il était resté dans l’ignorance.

L’échec était «le résultat de son manque de connaissances et en aucun cas délibéré, et donc, en termes techniques, une infraction mineure au code ministériel».

Lord Geidt, le nouveau conseiller de Boris Johnson sur les intérêts ministériels, a conclu: «En arrivant à cette conclusion, je reconnais que M. Hancock a agi avec intégrité.»

L’enquête a été lancée après que, en mars, M. Hancock ait déclaré avoir acquis 20% d’une société appelée Topwood Ltd, qui fournit un stockage sécurisé et à la fois numérise et déchiquette les documents.

Mais l’entrée, dans le registre des Communes, n’a pas révélé que sa sœur, Emily Gilruth, est une directrice et possède une plus grande partie des actions – ou qu’elle avait des liens avec le NHS.

conseillé Matt Hancock n’a pas vu la « performance » de Cummings dans son intégralité Boris Johnson a agi « imprudemment » sur la rénovation de l’appartement mais n’a pas enfreint le code ministériel, conseiller en éthique des règles Quel est l’intérêt de la rencontre de Boris Johnson avec Viktor Orban?

Les travaillistes ont rapidement attaqué le «copinage au cœur du gouvernement». Topwood a également remporté 300000 £ d’affaires du NHS Wales, bien que M. Hancock n’ait aucune responsabilité à l’égard de cet organisme.