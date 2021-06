MATT Hancock a été mis en garde contre le déplacement des « poteaux de but » après avoir déclaré qu’il était « absolument ouvert » à retarder la Journée de la liberté.

Une décision doit être prise cette semaine pour savoir si les restrictions de Covid seront levées le 21 juin au milieu des informations selon lesquelles elles pourraient être reportées au 5 juillet afin de s’assurer que toutes les personnes âgées de plus de 50 ans reçoivent un deuxième vaccin.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Une campagne est en cours pour faire vacciner suffisamment de personnes afin que la Journée de la liberté puisse avoir lieu Crédit : Reuters

Matt Hancock a déclaré qu’il était « trop tôt » pour déterminer si le gouvernement lèverait toutes les restrictions sur les coronavirus le 21 juin Crédit : AFP

Boris Johnson pèse la décision cette semaine Crédit : PA

Boris Johnson examinera les statistiques de Covid cette semaine pour décider de la levée des restrictions le 21 juin, a révélé le secrétaire à la Santé.

Le gouvernement devrait annoncer s’il retardera la Journée de la liberté le 14 juin, rapporte The Telegraph.

Les masques faciaux, la distanciation sociale et le travail à domicile ne seront probablement pas supprimés le 21 juin.

Et les tests Covid bihebdomadaires pour les écoliers devraient se poursuivre après les vacances scolaires.

Le secrétaire à la Santé a déclaré qu’il était « trop tôt » pour déterminer si le gouvernement lèverait toutes les restrictions sur les coronavirus plus tard ce mois-ci.

S’exprimant sur Andrew Marr de la BBC, il a averti que le gouvernement était « absolument ouvert » au report du 21 juin et que « la feuille de route a été établie afin de prendre en compte ce type de changements ».

Mais la perspective d’un recul de la date a suscité la colère des députés conservateurs, qui ont averti que tout retard pourrait coûter des emplois et nuire davantage à la santé mentale et physique des gens.

Sir Desmond Swayne a accusé les ministres de « gaspiller les avantages offerts par le succès des vaccinations ».

« L’énoncé de mission initial était de sauver des vies en protégeant le NHS. Nous l’avons fait. Plus il déplace les poteaux de but, plus les gens seront licenciés. »

Il vient comme :

L’ancien ministre du Cabinet conservateur David Jones a déclaré que le secrétaire à la Santé avait reconnu que la plupart des personnes hospitalisées Covid n’avaient pas été vaccinées.

« La réponse est donc de faire vacciner le plus de personnes possible le plus rapidement possible », a-t-il déclaré.

« Il ne s’agit pas de retarder la levée du verrouillage, avec les dommages qui en découlent pour le bien-être mental et physique des personnes et pour l’économie. »

Le député conservateur senior, Sir Geoffrey Clifton-Brown, a souligné « une frustration croissante » parmi ses collègues face aux restrictions ».

« Nous devons faire très, très attention à ne pas paniquer à propos de chaque variante qui se présente jusqu’à ce que nous soyons absolument sûrs qu’il y en a une qui va vaincre le vaccin », a-t-il déclaré.

Même si les restrictions sont levées, les masques faciaux, la distanciation sociale et les conseils sur le travail à domicile ne seront probablement pas levés le 21 juin en raison des inquiétudes concernant la variante indienne, rapporte le Telegraph.

Le secrétaire à la Santé a déclaré à Marr que la variante – désormais officiellement connue sous le nom de variante Delta – avait rendu les décisions derrière le déverrouillage « plus difficiles ».

Il a souligné l’importance de la vaccination des personnes pour « rompre le lien entre le nombre de cas et le nombre d’hospitalisations ».

La majorité des personnes hospitalisées n’ont pas été vaccinées et il a appelé les moins de 30 ans à recevoir également le vaccin.

Il a confirmé que le dernier conseil est que la soi-disant mutation Delta est 40% plus transmissible que la variante Kent.

« Cela signifie qu’il est plus difficile de gérer ce virus avec la nouvelle variante Delta.

« Mais surtout, après deux doses de vaccin, nous sommes convaincus que vous obtenez la même protection que celle que vous aviez avec l’ancienne variante.

« Donc, la bonne nouvelle est que le vaccin fonctionne toujours aussi efficacement.

« Tout le monde doit aller chercher son deuxième jab car le premier n’est pas aussi efficace tout seul. »

Quatre tests pour sortir du confinement Chute dans les cas – Les données de Public Health England (PHE) suggèrent que les taux d’infection diminuent dans la majeure partie de l’Angleterre, avec seulement une poignée de zones connaissant une augmentation des infections. Moins de cas de coronavirus signifie moins d’hospitalisations et moins de décès.

– Les données de Public Health England (PHE) suggèrent que les taux d’infection diminuent dans la majeure partie de l’Angleterre, avec seulement une poignée de zones connaissant une augmentation des infections. Moins de cas de coronavirus signifie moins d’hospitalisations et moins de décès. Réduire la pression sur le NHS – Une augmentation des cas entraîne davantage d’hospitalisations, ce qui met à son tour la pression sur le NHS.

– Une augmentation des cas entraîne davantage d’hospitalisations, ce qui met à son tour la pression sur le NHS. Plus de vaccins – Des millions de personnes ont reçu une première dose du jab Pfizer/BioNTech ou de l’offre Oxford/AstraZeneca.

– Des millions de personnes ont reçu une première dose du jab Pfizer/BioNTech ou de l’offre Oxford/AstraZeneca. Un plan pour contrôler les futures épidémies – Les experts ont déclaré que le gouvernement avait besoin d’un plan qui permettrait de gérer efficacement les futures épidémies. Ils ont souligné que la plus grande menace que nous ayons maintenant réside dans les nouvelles variantes.

Pendant ce temps, le président de l’Académie des sciences médicales a déclaré que la semaine prochaine serait « absolument critique » pour examiner les données sur les infections au Royaume-Uni.

Dame Anne Johnson, professeure d’épidémiologie des maladies infectieuses à l’University College de Londres, a déclaré à l’émission Trevor Phillips on Sunday sur Sky News: « Nous avons besoin de plus de données et la semaine prochaine va être absolument critique pour obtenir ces données. »

Elle a déclaré qu’il y avait eu une « augmentation significative » du nombre de cas au cours des deux dernières semaines.

« Ce que nous devons comprendre, c’est quels sont les risques que cela déclenche une autre vague d’infection, et aussi dans quelle mesure nous pouvons le contrôler afin que les données qui seront transmises la semaine prochaine soient très importantes », a-t-elle ajouté.

Le secrétaire à la Santé a également déclaré que les règles de distanciation sociale après la dernière étape de l’assouplissement du verrouillage n’avaient pas encore été finalisées.

On lui a demandé si on pouvait demander aux gens de continuer à respecter certaines règles de verrouillage, comme continuer à travailler à domicile dans la mesure du possible,

« Nous examinons toutes les options et la façon dont nous avons défini cela est la suivante », a répondu le secrétaire à la Santé.

« Il y a une série de choses en ce moment, des restrictions sur la façon dont vous pouvez vivre votre vie, qui, nous l’avons dit, feront partie de l’étape 4 lorsque nous pourrons passer à l’étape 4, qui incluent, par exemple, la règle de six et le fait, il y a encore des entreprises qui sont fermées.

« Nous n’avons pas encore défini l’approche de la distanciation sociale après l’étape 4 et c’est quelque chose sur lequel nous travaillons avec nos conseillers scientifiques.

« Nous serons guidés par la science, mais en fin de compte, ce seront les ministres qui prendront ces décisions. »

« En plus de cela, nous avons quatre examens sur les voyages internationaux, la certification et la distanciation sociale, par exemple, et nous concluons ces examens et faisons ce travail en même temps.

Une femme reçoit une dose du vaccin Pfizer BioNTech à Londres Crédit : Reuters

« Cette semaine, nous allons ouvrir les vaccins aux moins de 30 ans et nous nous rapprochons donc du point où nous avons pu offrir le vaccin à tous les adultes de ce pays.

« Ensuite, une fois que tout le monde aura reçu sa deuxième dose, vous obtiendrez cette protection que nous voyons actuellement chez les personnes âgées, vous obtiendrez cette protection dans toute la population adulte. »

Selon certaines informations, la Journée de la liberté du 21 juin pourrait être retardée de deux semaines, des sources ayant déclaré à ITV News que des plans étaient en cours pour la repousser au 5 juillet.

Le Sun a révélé hier comment un plan secret était en cours d’élaboration pour retarder la levée du verrouillage de deux semaines.

Les ministres et les responsables travaillent sur des plans d’urgence pour déplacer la «Journée de la liberté» au mois prochain, ainsi que pour maintenir une distance et des limites pour les fans dans les stades – ce qui pourrait plonger l’Euro dans le chaos.

Cela survient après qu’un rapport de Public Health England a montré que les personnes testées positives pour la variante indienne – également connue sous le nom de variante Delta – couraient 161% de risques supplémentaires d’avoir besoin d’un traitement hospitalier dans les 14 jours.

Et les experts ont averti que la mutation indienne de Covid pourrait être 100 % plus infectieuse que la variante Kent, ce qui a provoqué le verrouillage du pays en janvier.