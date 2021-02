Matt Hancock a agi illégalement à propos des détails du contrat Covid, selon un juge de la Haute Cour

Le juge Chamberlain s’est prononcé sur une contestation judiciaire intentée par trois députés de l’opposition et le Good Law Project concernant des contrats s’élevant à des centaines de millions de livres sterling pour la fourniture de masques faciaux et d’autres équipements de protection individuelle (EPI), qui ont été attribués sans concours.

Il a estimé que M. Hancock aurait dû se conformer aux principes de transparence du gouvernement exigeant la publication des détails des contrats dans les 30 jours. Et il a déclaré dans sa décision que le secrétaire à la Santé avait dépensé 207000 £ d’argent des contribuables pour lutter contre cette affaire.

Le ministère de la Santé a insisté sur le fait qu’il avait travaillé «dans des délais très courts et dans un contexte de demande mondiale sans précédent» pour fournir des EPI aux services de santé de première ligne et qu’il publiait des détails sur les contrats attribués «dès que possible».

Une décision rendue par la Haute Cour a conclu: «Il est désormais incontestable que, dans un nombre substantiel d’affaires, le secrétaire d’État a violé son obligation légale de publier les avis d’attribution de contrat (CAN) dans les 30 jours suivant l’attribution des contrats.»

La décision a également déclaré: «Le secrétaire d’État a dépensé d’énormes quantités d’argent public pour des achats liés à la pandémie en 2020. Le public avait le droit de voir à qui cet argent était destiné, à quoi il était dépensé et comment les contrats correspondants étaient attribués. . »

Le juge a déclaré que si le gouvernement s’était conformé à ses obligations légales, toute personne concernée «aurait pu examiner les CAN et les dispositions des contrats, poser des questions à leur sujet et soulever tout problème avec les organes de surveillance».

Le Good Law Project et les députés Debbie Abrahams (travailliste), Caroline Lucas (verte) et Layla Moran (Lib Dem) ont introduit le contrôle judiciaire concernant des contrats d’une valeur de 252 millions de livres sterling à Ayanda Capital, 108 millions de livres sterling à Clandeboye Agencies et 313 millions de livres sterling à Pestfix en Avril de l’année dernière.

Ils ont dit qu’Ayanda était une petite entreprise créée par un associé d’un ministre qui avait reçu un traitement préférentiel «VIP lane» lors de l’attribution du contrat, et que 160 millions de livres sterling des masques fournis étaient inutilisables.

Clandeboye n’avait fourni que des confiseries auparavant, tandis que Pestfix – qui bénéficiait également de la voie VIP – n’avait jamais fourni d’EPI médical auparavant, ont-ils déclaré.

La décision indiquait clairement que le délai de publication des contrats avait été violé dans «un nombre important de cas».

Mais le juge a refusé d’ordonner à M. Hancock de publier tous les contrats restants, notant que l’arriéré était déjà en cours d’élimination et qu’il «s’approchait de la conformité totale».

Dans une déclaration publiée à la suite du jugement, le Good Law Project, dirigé par l’avocat Jolyon Maugham, a déclaré: «Lorsque le gouvernement évite la transparence, il élude la responsabilité.

«Le comportement du gouvernement a été critiqué dans le jugement.

«S’il avait admis avoir enfreint la loi lorsque nous avons soulevé nos préoccupations pour la première fois, il n’aurait jamais été nécessaire de mener ce contrôle judiciaire à son terme. Au lieu de cela, ils ont choisi une voie d’obscurcissement, accumulant ainsi plus de 200 000 £ de frais juridiques.

«Nous ne devrions pas être obligés de nous fier à des litiges pour garder les personnes au pouvoir honnêtes, mais dans ce cas, il est clair que notre défi a poussé le gouvernement à respecter ses obligations légales.

«Le juge Chamberlain a déclaré que l’admission de manquement par le gouvernement était« obtenue à la suite de ce litige et à un stade tardif de celui-ci »et« je ne doute pas que cette affirmation ait accéléré la conformité ».

«Cela soulève la question, si nous n’avions pas intenté cette contestation judiciaire, quels autres détails du contrat seraient restés cachés à la vue?»

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré: «Nous travaillons sans relâche pour fournir ce qui est nécessaire pour protéger notre personnel sanitaire et social tout au long de cette pandémie, dans des délais très courts et dans un contexte de demande mondiale sans précédent.

«Cela a souvent signifié devoir attribuer des contrats rapidement pour garantir les fournitures vitales nécessaires pour protéger les travailleurs du NHS et le public.

«Comme le rapport du National Audit Office 2020 l’a reconnu, tous les fournisseurs du NHS audités ont toujours été en mesure d’obtenir ce dont ils avaient besoin à temps grâce aux efforts du gouvernement, du NHS, des forces armées, des fonctionnaires et de l’industrie qui ont livré plus de huit milliards d’EPI. en première ligne à une vitesse record.