Matt Goss sauvé par les juges après avoir échoué à marquer suffisamment de points dans CE pantalon

Le pantalon serré de la star de BROS, Matt Goss, n’a pas réussi à le sauver du Strictly dance-off – mais les juges lui ont épargné une sortie anticipée.

La chanteuse et danseuse professionnelle Nadiya Bychkova a dû faire de la samba pour la deuxième fois – en affrontant la star de Loose Women Kaye Adams et Kai Widdrington lors de la confrontation d’hier soir.

Matt n’a pas réussi à obtenir suffisamment de points de la part des juges et des votes du public après son Samba to Night Fever des Bee Gees.

Mais il a été sauvé par les juges Craig Revel Horwood, Motsi Mabuse et Anton Du Beke.

Il revenait à Kaye de lui dire au revoir.

La star de Loose Women, 59 ans, a quitté la compétition avec son partenaire Kai Widdrington, 27 ans, après son Charleston to Music! Musique! Musique! au cours de la deuxième semaine a échoué.

Kaye a ajouté: “J’ai dit que mon ambition était d’apprendre à aimer danser, et en fait j’ai vu une toute nouvelle facette de moi-même, cela m’a ouvert une petite porte.

“Ce fut une expérience merveilleuse et passer du temps avec des personnes aussi talentueuses qui aiment tant le spectacle a été une joie !”

La danse a également vu le couple professionnel Kai et Nadiya, 33 ans, s’affronter pour rester dans la compétition après avoir confirmé leur relation en avril.

L’ex-star de Take That, Robbie Williams, a également participé à l’émission de résultats en chantant She’s The One.