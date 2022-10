Matt Goss « fait face à la hache de Strictly Come Dancing », disent les bookmakers après que les fans aient repéré une « querelle » entre lui et le juge

MATT Goss « fait face à la hache de Strictly Come Dancing » selon les bookmakers après que les fans aient repéré une « querelle » entre lui et un juge.

Le leader des Bros a été dévasté lorsqu’il s’est retrouvé dans la première danse de la série aux côtés de Kaye Adams au cours de la deuxième semaine.

Pennsylvanie

Matt Goss est le favori des bookmakers à être ensuite éliminé de Strictly Come Dancing[/caption]

Bbc

Matt s’était retrouvé dans la première danse de la série aux côtés de Kaye Adams mais les juges ont choisi de le sauver[/caption]

Les juges ont choisi de sauver Matt, 54 ans, et sa partenaire Nadiya Bychkova en lui donnant la chance de danser lors de la Movie Week samedi dernier.

Malgré le deuxième score le plus bas de la soirée avec 21 points, Matt et Nadiya ont réussi à éviter la danse et se sont rendus directement au spectacle de cette semaine.

Cependant, les bookmakers William Hill pensent que la chance de Matt s’épuise, les chances qu’il soit la prochaine célébrité à être éliminée de Strictly étant réduites à 5-2.

Cela vient après que Matt ait reçu des scores de plus en plus bas du juge Craig Revel Horwood, qui l’a marqué avec un 5, 4 puis un 3 dans Movie Week.

Les fans stricts pensent également qu’ils ont repéré une querelle entre Matt et la juge en chef Shirley Ballas, ce qui ne lui rendra pas beaucoup de services s’il se retrouve à nouveau dans les deux derniers.

Les fans ont précédemment raconté à quel point ils craignaient pour le chanteur de Bros après une série “d’insultes personnelles”.

Un téléspectateur de la BBC s’est maintenant rendu sur Twitter pour spéculer: “Shirley n’aime pas Matt, je pense qu’elle sous-estime toujours les gens et surmarque les gens, je ne peux pas supporter ça #Strictly.”

Un autre mot: “Alors je suppose que Shirley Ballas n’aime pas Matt Goss #Strictly #StrictlyComeDancing.





Un troisième a posté une image de Fleur n’ayant pas l’air impressionnée et a écrit: “La tête que je fais chaque semaine quand Shirley cible Fleur, Ellie T et Matt #Strictly.”

Auparavant, ceux qui écoutaient la série phare de la BBC qualifiaient le hitmaker de Bros de “fragile” après sa valse viennoise samedi.

Pourtant, malgré leurs routines pleines d’émotions et leurs mouvements fluides, ils n’ont reçu qu’un trois du juge Strictly Craig.

Certains milieux ont suggéré que Craig et son collègue juge Shirley ont créé un “train de haine” envers la popstar avec des remarques personnelles, tandis que d’autres ont dénoncé le comportement “timide” de Matt.