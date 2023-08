Matt Gaetz suggère qu’il veut être le prochain procureur général des États-Unis : « Un garçon peut rêver »

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Le représentant américain d’extrême droite Matt Gaetz semble rêver de devenir le prochain procureur général des États-Unis.

Le membre du Congrès de Floride et fidèle de Donald Trump a suggéré dans une interview au réseau de droite Newsmax le 11 août qu’il pourrait être nommé procureur général des États-Unis sous une présidence Trump.

M. Gaetz, rejetant les critiques d’une enquête menée par les républicains pataugeant sur Hunter Biden, a suggéré qu’un futur procureur général – potentiellement lui-même – pourrait intenter des poursuites pénales sous une future administration.

« Je n’adhère pas à la théorie selon laquelle nous devons simplement abandonner l’envoi de renvois criminels parce que Merrick Garland ne les poursuivra jamais », a-t-il déclaré à l’animateur de Newsmax, David Harris Jr.

«Nous pourrions envoyer des renvois criminels au ministère de la Justice, nous allons reprendre la Maison Blanche, et on ne sait jamais, David, ce peut être un procureur général Matt Gaetz sur la route ou quelqu’un de mon goût qui sera là pour faire appliquer réellement la loi et rendre des comptes », a ajouté M. Gaetz.

« J’aime ça », a déclaré M. Harris. « J’aime ça. Procureur général Matt Gaetz. Tu te moques de moi? »

« Le monde n’est probablement pas prêt », a répondu M. Gaetz. « Certes, la confirmation du Sénat ne le serait pas, mais vous savez, un garçon peut rêver. »

Le 11 août, M. Garland a nommé un avocat spécial pour mener des enquêtes sur le fils du président Joe Biden.

David Weiss, qui est procureur américain du Delaware depuis 2018, a commencé à enquêter sur Hunter Biden en 2019 avant que le père de M. Biden n’entre en fonction en 2021. M. Weiss n’avait pas demandé auparavant la désignation d’un avocat spécial, mais en avait fait la demande plus tôt cette semaine.

En juillet, Hunter Biden semblait prêt à conclure un accord de plaidoyer à la suite d’accusations fédérales découlant d’impôts impayés et d’une demande d’arme à feu, alors que les républicains du Congrès et Donald Trump et ses alliés exigent un examen plus approfondi du fils du président et comparent sans fondement les multiples actes d’accusation de M. Trump et les corps. de preuves contre lui aux accusations et aux enquêtes partisanes sur Hunter Biden.

Le mois dernier, Hunter Biden a plaidé non coupable de deux des accusations après que le juge président s’est demandé si l’accord interdirait au gouvernement fédéral de le poursuivre pour d’autres crimes qu’il aurait pu commettre à l’avenir.

M. Weiss est mandaté pour rédiger un rapport sur son enquête une fois celle-ci terminée.