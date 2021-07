Matt Gaetz, Marjorie Taylor Greene et d’autres républicains manquent leur propre conférence de presse en sifflant les manifestants — RT USA News

Une conférence de presse avec des membres de la Chambre républicaine, dont les représentants Matt Gaetz (R-Floride) et Marjorie Taylor Greene (R-Georgia), a été considérablement interrompue alors que les manifestants les ont noyés et les ont poursuivis dans la rue.

Les manifestants se sont rassemblés derrière les républicains tenant le presse de mardi à propos de l’émeute du 6 janvier au Capitole et ont immédiatement commencé les perturbations avec des sifflets et un manifestant se promenant avec une maquette de Donald Trump sur un bâton.

À un moment donné, Greene s’est adressé directement aux manifestants et a promis aux républicains « ne reculera pas. »

« Nous ne reculerons pas. Nous n’arrêterons pas de poser des questions », s’exprime Marjorie Taylor Greene sur les prévenus du 6 janvier devant le ministère de la Justice. Une grande partie du discours est noyée par les sifflets des manifestants dans la foule #DCpic.twitter.com/sXLfJtaxK0 – Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) 27 juillet 2021

« Nous ne reculerons pas, nous n’arrêterons pas de poser des questions, nous cherchons la vérité. Et nous pensons que la vérité peut être trouvée en tendant la main, en répondant et en posant les bonnes questions aux bonnes personnes », elle a dit.

Le presseur a pris fin une fois que les manifestants se sont trop rapprochés des républicains et ont essentiellement repris l’événement. Gaetz et Taylor Greene ont été suivis par des manifestants, même apparemment confus quant à l’endroit où ils marchaient alors qu’ils étaient envahis. Une femme a immédiatement attiré l’attention sur les réseaux sociaux pour avoir couru après le membre du Congrès de Floride demandant à plusieurs reprises : « Êtes-vous un pédophile ?

Le commentaire faisait référence à une enquête fédérale sur des allégations selon lesquelles Gaetz aurait payé une fille de 17 ans pour avoir des relations sexuelles et traverser les frontières de l’État pour le rencontrer, ce qu’il nie.

Alors que les experts conservateurs étaient rapide pour faire exploser les perturbations improductives des manifestants, des critiques plus libéraux se sont tournés vers les médias sociaux pour célébrer le « héros » qui a causé la scène.

Cette femme qui crie à Gaetz « êtes-vous un pédophile » est mon héros d’Internet aujourd’hui. Merci!!! 🥇 – JerShaw (@Bull_Jew) 27 juillet 2021

Les critiques de Gaetz ont encore été alimentées mardi après que sa future belle-soeur a publié des vidéos TikTok le faisant exploser. Gaetz est fiancé à la sœur de TikToker, Ginger Luckey.

Dans ses vidéos, Roxanne Luckey, 20 ans, appelle Gaetz « bizarre et effrayant » et a affirmé qu’il avait essayé de faire pression sur une relation entre elle et un homme plus âgé, selon le Daily Beast. Elle a dit qu’elle n’était « pas surprise » par les accusations portées contre lui. Elle a depuis rendu son compte TikTok privé.

Organisé à l’extérieur du ministère de la Justice, l’événement visait à mettre en évidence les mauvais traitements présumés de ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de l’émeute du 6 janvier au Capitole.

Le représentant Paul Gosar (R-Arizona), qui a également participé, a décrit les émeutiers arrêtés comme « prisonniers non violents » et a affirmé avoir entendu des informations selon lesquelles ils auraient été maltraités en prison, notamment en étant maintenus à l’isolement pendant près de 24 heures.





« Ce ne sont pas des criminels violents indisciplinés ou dangereux, ce sont des prisonniers politiques qui sont maintenant persécutés sous la douleur de souffrances injustes », il a dit.

Pendant la conférence de presse, un comité constitué à la Chambre a commencé à entendre des témoignages d’officiers du Capitole sur leurs expériences le 6 janvier. Les républicains ont vivement critiqué le comité, affirmant qu’il était trop partial envers la gauche. L’un des deux républicains siégeant au comité, la représentante Liz Cheney (R-Wyoming), a pris le temps lors des débats de mardi de fustiger ses collègues lors de leur conférence de presse.

« Le fait que tant de membres de notre direction, et d’autres, le fait qu’ils soient passés de la reconnaissance de ce qui s’est passé le 6 à la manifestation devant le ministère de la Justice au nom de ceux qui faisaient partie de l’insurrection est quelque chose que je ne peut pas expliquer », dit-elle, ajoutant que c’est un « disgrâce. »

Le leader républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, a qualifié Cheney de « Pelosi républicain » pour son implication au sein du comité et sa critique constante de son propre parti.

