Matt Gaetz et Marjorie Taylor Greene se font chasser de leur conférence de presse par des manifestants dont un à l’effigie de Trump

MATT Gaetz et Marjorie Taylor Greene ont été chassés de leur conférence de presse par des manifestants dont un à l’effigie de Donald Trump.

Les républicains organisaient l’événement au ministère de la Justice lorsqu’il a déraillé par un homme en jaune soufflant un sifflet sous son masque facial.

Matt Gaetz a été chassé de la conférence de presse Crédit : @ZTPetrizzo/Twitter

Greene a été emmené Crédit : @ZTPetrizzo/Twitter

La paire était suivie d’une effigie géante de Donald Trump Crédit : @ZTPetrizzo/Twitter

Après que le seul manifestant ait « complètement noyé les membres du GOP », selon Journaliste de salon Zachary Petrizzo, Gaetz et Greene sont rapidement sortis du presseur.

Les deux hommes ont été rapidement escortés dans des voitures individuelles par leur équipe, mais Gaetz a été davantage maltraité.

« Êtes-vous un pédophile ? un manifestant a crié à plusieurs reprises. Le représentant a continué vers sa voiture en silence.

GAETZ REFUSE LES ALLÉGATIONS

Les procureurs fédéraux examinent si Gaetz a payé des filles mineures ou leur a offert des cadeaux en échange de relations sexuelles, selon deux personnes proches du dossier.

Les enquêteurs ont également cherché à savoir si Gaetz et ses associés avaient tenté d’obtenir des emplois au gouvernement pour certaines des femmes, ont déclaré les gens.

Ils examinent également les liens de Gaetz avec le secteur de la marijuana à des fins médicales, notamment si ses associés ont cherché à influencer la législation parrainée par Gaetz.

Les personnes avaient connaissance de l’enquête mais n’ont pas été autorisées à discuter publiquement de l’enquête en cours et ont parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat.

Gaetz a nié les allégations et toute accusation d’actes répréhensibles et a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne démissionnerait pas du Congrès.

Un porte-parole du membre du Congrès a déclaré que Gaetz « n’avait jamais eu de relations sexuelles avec un mineur et n’avait jamais payé pour des relations sexuelles ».

Gaetz était suivi par une personne tenant une effigie grandeur nature représentant le 45e président Donald Trump.

Greene dévoilait son intention de poursuivre la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, pour son mandat de masque qui, selon le représentant de QAnon, a provoqué une « ségrégation » parmi les législateurs.

Marjorie Taylor Greene fait pression pour des dons

L’ancien théoricien du complot Q-Anon, qui a autrefois comparé les mandats de masques à l’Holocauste, a semblé comparer le mandat de Pelosi aux lois de l’ère Jim Crow, l’accusant de « ségrégation » des législateurs qui refusaient de porter des masques.

« Nous poursuivons @SpeakerPelosi », a écrit Greene dans un tweet, partageant un lien vers « speakermaskhole.com » qui fait pression pour obtenir des dons pour soutenir la poursuite.

« Je poursuis Nancy Pelosi », révèle une brève déclaration sur le site Web. « Nancy Pelosi doit être tenue pour responsable.

« Veuillez faire un don d’urgence de 15 $, 25 $, 50 $, 100 $ – tout ce que vous pouvez vous permettre – tout de suite ! »

La plainte a été déposée devant le tribunal fédéral de Washington DC mardi matin, peu de temps avant que Greene ne tienne sa conférence de presse.

‘MAISON DES HYPOCRITES’

Dans un tweet lundi soir, Greene a également qualifié le président de la Chambre Pelosi de « reine des #HouseOfHypocrites ».

La poursuite de Greene est intervenue exactement une semaine après que le comité d’éthique de la Chambre a rejeté les appels du représentant de Géorgie, ainsi que de Massie et Norman, contre des amendes de 500 $ pour avoir refusé à plusieurs reprises de porter des masques sur le sol de la Chambre en mai.

Les républicains ont contesté les amendes en juin, arguant que le mandat n’était pas en phase avec les récentes directives fédérales sur les couvre-visages pendant la pandémie de COVID-19.

Le vote en question a eu lieu une semaine après que le CDC a publié des directives notant que « les personnes entièrement vaccinées peuvent reprendre leurs activités sans porter de masque ni s’éloigner physiquement ».

« J’ai voté à l’étage de la Chambre sans porter mon masque », a écrit Norman dans son appel. « Je l’ai fait parce que je suivais la direction des meilleurs scientifiques de notre pays selon lesquels les personnes entièrement vaccinées n’ont pas besoin de porter de masque. »

Dans son appel, Greene a qualifié l’amende d' »arbitraire et capricieuse, d’abus de pouvoir discrétionnaire et par ailleurs non conforme à la loi ou aux principes d’équité ».

Le 11 juin, l’exigence a été levée. Mais Greene, Massie et Norman faisaient déjà partie de près d’une douzaine de législateurs – dont six ont été condamnés à une amende – qui ont refusé de porter des masques par terre au cours du mois précédent.

Chacun de leurs appels n’a pas obtenu le soutien de la majorité du panel du comité d’éthique de la Chambre, qui est divisé à parts égales entre démocrates et républicains.

Tous trois ont donc reçu l’ordre de payer les 500 $ d’amende.