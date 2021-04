Le représentant Matt Gaetz, qui a fait l’objet d’une enquête pour des méfaits sexuels présumés et de la corruption par des collègues législateurs et des procureurs fédéraux, a suggéré qu’un «État profond» travaille pour le piéger, alors qu’il protestait contre son innocence.

«Je suis peut-être un homme annulé dans certains coins. Je suis peut-être même un homme recherché par le Deep State. Mais j’entends les millions d’Américains qui se sentent oubliés, annulés, ignorés, marginalisés et ciblés ». Gaetz a tweeté samedi, ajoutant qu’il était toujours soutenu par «La majorité silencieuse.»

Gaetz, qui a été catégorique sur son refus de démissionner, a cité un sondage de Victory Insights selon lequel plus de 70% de ses électeurs pensent qu’il devrait rester au pouvoir, tandis qu’environ 63% pensent qu’il n’est pas coupable de ce dont il est accusé à savoir qu’il a eu des relations sexuelles avec une adolescente, payé plusieurs femmes adultes pour des relations sexuelles via un trafiquant sexuel accusé et utilisé les fonds de la campagne pour financer ces activités.





Gaetz invoquant «l’État profond» – une conspiration tentaculaire selon laquelle un réseau de fonctionnaires majoritairement non élus constitue un «État caché» qui est vraiment en charge du gouvernement – a déclenché un torrent de commentaires indignés de la part des libéraux. L’actrice et militante Rosanna Arquette a accusé Gaetz d’être une «pédophile » et « Un trafiquant sexuel » – le tout sans preuves.

Continuer de parler. S’il te plaît. – Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) 10 avril 2021

Flash info … Vous êtes un pédophile, un trafiquant sexuel, vous êtes aussi corrompu et diabolique que possible. Vous êtes un criminel. Et vous allez en prison. – ✌🏼rosanna arquette (@RoArquette) 10 avril 2021

L’ancien président Donald Trump faisait habituellement référence au terme ‘état profond’ lors de ses discours, jurant de le perturber ainsi que «Drainer le marais» ou maîtriser la bureaucratie.

Vendredi, le comité d’éthique de la Chambre, contrôlé par les démocrates, a lancé une enquête sur Gaetz, citant une litanie d’allégations d’inconduite, y compris que Gaetz « A partagé des images ou des vidéos inappropriées à l’étage de la maison » qui étaient apparemment des images nues de femmes qu’il avait dormi et qu’il «Peut avoir commis une inconduite sexuelle et / ou une consommation de drogues illicites.»

Gaetz, qui aurait envisagé de se présenter au Sénat en Alabama avant que le scandale n’éclate, a été dans les cordes, niant avec véhémence toutes les allégations portées contre lui. «Je suis fait pour la bataille et je ne vais nulle part» a-t-il déclaré lors d’un événement « Save America Summit » au Trump National Doral à Miami vendredi.

Les gens ont appris que j’assumerai la création des deux partis, et je ne l’aurais pas autrement. Je suis fait pour la bataille et je ne vais nulle part. pic.twitter.com/X8PBHcxwAf – Représentant Matt Gaetz (@RepMattGaetz) 10 avril 2021

Outre l’enquête du Congrès, Gaetz a fait l’objet d’une enquête du ministère de la Justice, son enquête se concentrant spécifiquement sur l’allégation selon laquelle le républicain de Floride aurait payé une femme de 17 ans pour l’avoir accompagné lors de ses voyages et avoir eu des relations sexuelles avec elle. Gaetz, cependant, a fait valoir qu’une enquête sur l’inconduite sexuelle pourrait être un stratagème pour détourner l’attention d’une enquête en cours du FBI sur la tentative présumée d’exporter sa famille de 25 millions de dollars. Gaetz a accusé l’ancien procureur du DOJ David McGee d’être derrière le stratagème. McGee a nié les accusations.

