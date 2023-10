Matt Gaetz dit que Hakeem Jeffries n’est « qu’un leader », Pelosi dirige toujours les députés démocrates

Le représentant républicain de Floride, Matt Gaetz, a déclaré dimanche que le leader de la minorité parlementaire, Hakeem Jeffries, n’était « qu’un homme de tête » et que l’ancienne présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, « dirigeait toujours d’une main de fer », lors d’une apparition sur Newsmax.

Gaetz a fait ce commentaire tout en expliquant pourquoi les républicains ont eu plus de luttes intestines publiques que les démocrates. Sa récente motion d’annulation a conduit à l’éviction de l’ancien président de la Chambre, Kevin McCarthy.

Gaetz a déclaré que c’est le contrôle exercé par Pelosi sur les démocrates de la Chambre qui les maintient au pas.

Après que Jim Jordan ait été élu Président désigné vendredi, le Président Pro Tem @PatrickMcHenry nous a fait prendre congé le samedi, le dimanche et maintenant le LUNDI ! The Swamp essaie de retarder le plus possible le vote à la Chambre, en espérant que les conservateurs reviendront à Kevin… pic.twitter.com/Z9SjqiNRz0 – Représentant Matt Gaetz (@RepMattGaetz) 15 octobre 2023

« Au fait, c’est toujours elle qui est en charge de cette conférence », a poursuivi Gaetz sur « Sunday Agenda » de Newsmax. « Je veux dire, Hakeem Jeffries est le leader, mais la personne qui mène vraiment la barque parmi les démocrates est Nancy Pelosi. »

Pelosi, qui a occupé plusieurs postes en tant que président de la Chambre à partir de 2007, a démissionné de ses fonctions après que les démocrates ont perdu leur majorité à la Chambre en 2022, date à laquelle McCarthy a commencé son mandat malheureux. Après la démission de Pelosi, Jeffries a pris la tête des démocrates de la Chambre en tant que chef de la minorité lors de la session suivante du Congrès. (EN RELATION : Votez pour Jim Jordan – pas pour Hakeem Jeffries : Mike Lee critique le représentant du GOP pour sa volonté de travailler avec les démocrates)

Dans la même interview, Gaetz a émis l’hypothèse que du côté républicain, le vote sur le représentant républicain de l’Ohio, Jim Jordan, avait été reporté à mardi afin que les républicains modérés réinsèrent McCarthy au poste de président. Gaetz soutient Jordan dans sa candidature à la présidence de la Chambre.

« Nous ne devrions pas revenir en arrière avec Kevin McCarthy », a déclaré Gaetz. « Nous devrions aller de l’avant avec Jim Jordan. »

Pelosi et Jeffries n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

