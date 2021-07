MATT Gaetz a déclaré que « ce qui est arrivé à Britney Spears ne devrait arriver à aucun Américain » alors qu’il pousse à la réforme des conservateurs.

Le membre du Congrès républicain a déclaré qu’il était « honoré de diriger le Free Britney Movement au Congrès », qualifiant la tutelle de « système juridique abusif ».

Gaetz a déclaré samedi qu’une « réforme plus large » était « nécessaire dans les domaines de la tutelle et de la tutelle ».

Il a noté qu’il avait été rejoint par trois collègues pour inviter le chanteur à parler aux législateurs dans le cadre de ce qu’il appelle un « mouvement croissant ».

Parler à Newsmax Lors du rassemblement de Donald Trump en Floride, Gaetz a déclaré: « Ce qui est arrivé à Britney Spears est terrible. Cela ne devrait pas lui arriver. Cela ne devrait arriver à aucun Américain.

Gaetz appelle à « une action bipartite pour vraiment aider tant de nos compatriotes américains qui sont coincés dans ce système juridique abusif ».

Il est soutenu par les représentants Marjorie Taylor Greene, Andy Biggs et Burgess Owens, rapporte le Washington Times.

Les quatre législateurs ont écrit à la popstar : « Le Congrès des États-Unis devrait entendre votre histoire et être inspiré par une action bipartite.

« Ce qui vous est arrivé ne devrait jamais arriver à un autre Américain. »

Britney a été invitée à prendre la parole au Congrès après avoir parlé de sa bataille de tutelle avec son père Jamie.

« Votre histoire est si puissante et l’admiration de vos réalisations si grande que vous (et peut-être seulement vous) pouvez ouvrir grand cette porte, donnant de l’espoir à des millions de personnes », lit-on dans la lettre des politiciens datée du 30 juin.

Gaetz plus tard tweeté que l’effort n’était pas un coup de célébrité, affirmant que lui et ses collègues élus « sont très sérieux au sujet de la réforme de la tutelle et de la tutelle ».

L’invitation ouverte des politiciens est venue alors que la superstar n’a pas pu empêcher son père Jamie Spears de contrôler les finances et les décisions commerciales de la femme de 39 ans.

Le juge dans l’affaire a rejeté sa tentative de regagner son indépendance et de soulager son père de son rôle de tutelle.

Britney a été forcée de vivre avec des restrictions importantes qui lui sont imposées à la suite d’une série de dépressions mentales très médiatisées.

Les termes de la tutelle accordent à son père une grande influence sur sa vie professionnelle, mais Britney prétend qu’il s’est également mêlé de sa vie personnelle.

En fait, Britney a témoigné que l’arrangement de tutelle sous lequel elle vit depuis 2008 est « abusif » qu’elle voulait « poursuivre sa famille en justice ».

Britney a déclaré au juge : « Les gens qui m’ont fait ça ne devraient pas s’enfuir.

« Madame, mon père et toute personne impliquée dans cette tutelle, et ma direction, qui a joué un rôle énorme en me punissant quand j’ai dit non, madame, ils devraient être en prison. »

Le témoignage de Britney comprenait des détails choquants sur la façon dont elle se sentait « abusée » et « menacée » par la tutelle et blâmait les personnes impliquées et le système juridique californien.

Elle voulait que son histoire soit partagée avec le public « au lieu que ce soit un secret secret qui profite à tous », a-t-elle expliqué.

« Cela m’inquiète, on m’a dit que je n’avais pas le droit d’exposer les gens qui m’ont fait ça.

« Tout ce que je veux, c’est posséder mon argent, que cela se termine et que mon petit ami me conduise dans sa putain de voiture », a-t-elle déclaré au tribunal.

Lorsqu’elle a demandé l’expulsion de son père lors d’une audience au tribunal en novembre, son avocat a déclaré que la jeune femme avait peur de son père et voulait qu’il soit évincé de la tutelle.

Dans les dossiers judiciaires, la chanteuse a déclaré qu’elle souhaitait que la société de gestion de fortune privée Bessemer Trust soit nommée « conservateur unique ».

Cependant, des documents déposés à Los Angeles montrent que la juge Brenda Penny a refusé la demande tout en approuvant le rôle de Bessemer Trust en tant que co-conservateur de la succession.

Jamie a nié avoir commis des actes répréhensibles et a allégué « qu’il a été coupé de la communication » avec Britney, dans des documents juridiques obtenus par TMZ.

Au lieu de cela, il a blâmé l’actuelle conservatrice de Britney, Jodi Montgomery, pour tout problème concernant l’interdiction à Britney d’épouser son petit ami Sam Asghari ou d’avoir un bébé.

Britney, 39 ans, a elle-même appelé les forces de l’ordre dans le comté de Ventura, en Californie, « pour se signaler comme victime d’abus de tutelle » quelques heures seulement avant de se présenter devant le tribunal le 23 juin, a rapporté le New Yorker.

Gaetz et ses collègues semblent demander le pouvoir et l’influence de la star pour partager ses luttes et éventuellement utiliser les machinations de Washington pour remodeler les politiques de conservation actuelles.

« Le Congrès peut améliorer les choses et vous pouvez éclairer nos décisions politiques. Si vous voulez parler au Congrès, nous sommes prêts à vous écouter », selon la lettre

« Veuillez profiter de l’autonomisation que les témoignages publics du Congrès peuvent libérer. »