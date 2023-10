Matt Gaetz déclenche un vote pour évincer Kevin McCarthy du poste de président de la Chambre

Le représentant Matt Gaetz, R-Fla., l’allié de Donald Trump et lanceur de bombes conservateur qui a été une épine tenace aux côtés des dirigeants, a déposé lundi une résolution pour forcer un vote pour renverser son ennemi politique, Kevin McCarthy, en tant que président de la maison.

La Chambre doit maintenant voter sur le maintien ou non de McCarthy comme président, mais ce vote n’a pas besoin d’avoir lieu immédiatement.

Au cours des deux dernières semaines, Gaetz avait lancé un avertissement spécifique à McCarthy, affirmant qu’il tenterait d’évincer le président s’il présentait un projet de loi de financement gouvernemental à court terme adopté avec l’aide des démocrates.

Fidèle à sa parole, Gaetz a présenté la motion de démission lundi, trois jours seulement après que McCarthy a présenté une résolution continue dite « propre » ou CR pour éviter une fermeture du gouvernement, l’adoptant avec 209 voix démocrates et 125 voix républicaines. .

C’était absolument calme lorsque Gaetz s’est exprimé à la Chambre lundi soir pour annoncer la motion. Lorsqu’il a terminé après environ une minute, il n’y a eu aucune réaction de la part des démocrates ou des républicains rassemblés alors qu’il s’éloignait vers l’allée.

Gaetz et McCarthy s’affrontent lors des 15 tours de vote pour le président en janvier. Olivier Douliery / AFP via le fichier Getty Images

Gaetz a déclaré aux journalistes qu’il avait les voix pour évincer McCarthy – tant que les démocrates ne bougent pas pour sauver le président.

« J’ai suffisamment de républicains pour lesquels, à ce stade de la semaine prochaine, l’une des deux choses suivantes se produira : Kevin McCarthy ne sera pas le président de la Chambre, ou il sera le président de la Chambre, travaillant au gré des démocrates. Et je suis en paix avec l’un ou l’autre résultat parce que le peuple américain mérite de savoir qui le gouverne », a déclaré Gaetz.

Défiants, McCarthy et ses alliés se sont attaqués à Gaetz, accusant le républicain de Floride de rechercher l’attention et de mener une vendetta personnelle contre l’orateur. Ils ont promis de repousser les efforts de Gaetz pour destituer McCarthy.

« Qu’il en soit ainsi, continuez », a déclaré McCarthy lors d’une apparition dimanche dans l’émission « Face the Nation » de CBS. « Je survivrai. »

Quelques minutes seulement après que Gaetz ait déposé la requête, McCarthy a répété ces remarques sur X : « Allez-y ».

L’action de Gaetz intervient après des mois de démêlés publics avec McCarthy, qui, selon lui, n’a pas tenu les promesses qu’il avait faites aux conservateurs lors de la lutte du président en janvier pour réduire considérablement les dépenses. En fait, c’est Gaetz lui-même qui a dirigé un groupe de 20 rebelles conservateurs pour s’opposer à McCarthy pour le poste de président, ce qui a conduit à 15 tours de scrutin épuisants avant que McCarthy ne triomphe finalement.

En déposant une soi-disant « motion d’annulation », Gaetz a maintenant déclenché un futur vote en salle sur la destitution de McCarthy en tant que président, bien qu’il ne soit pas clair exactement quand ce vote pourrait avoir lieu. Les alliés de McCarthy tenteront presque certainement de retarder ou de contrecarrer un vote en « déposant » la motion et en la renvoyant à un comité, mais cela pourrait ne pas fonctionner.

La résolution Gaetz « déclarant le poste de président vacant » est privilégiée, ce qui signifie qu’elle a préséance sur les autres affaires de la Chambre. Selon le règlement de la Chambre, les questions privilégiées doivent être examinées dans un délai de deux jours législatifs.

Le représentant conservateur Thomas Massie, R-Ky., a déclaré quelques instants après que Gaetz ait déposé la motion qu’il pensait que c’était « une mauvaise idée ».

« Je ne soutiens pas la motion d’annulation », a-t-il déclaré, soulignant qu’il est l’un des rares républicains à avoir déposé une motion visant à renverser le président de l’époque, John Boehner, en 2015. Massie a déclaré que Gaetz avait moins de griefs contre McCarthy.

« Nous allons découvrir d’ici la fin de la semaine si cela est durable », a-t-il déclaré.

La motion de Gaetz met désormais les démocrates de la Chambre dans une situation politique difficile étant donné la très mince majorité du GOP, 221-212. Les démocrates devront décider s’ils doivent voter avec les ennemis de McCarthy pour le renverser en tant que président, ou se ranger du côté des alliés de McCarthy pour le renflouer.

Mais il y a eu peu de bonne volonté entre les démocrates et le républicain californien, qui a critiqué puis défendu Trump après l’attaque du 6 janvier contre le Capitole, est revenu sur un accord sur la dette et le budget avec le président Joe Biden et a récemment lancé une enquête de destitution contre Biden.

« Ce n’est pas mon problème de sauver son a–« , a déclaré la représentante Norma Torres, démocrate de Californie, après que la motion a été déposée lundi soir.