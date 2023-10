Matt Gaetz a l’intention d’évincer Kevin McCarthy « cette semaine »

Dans une interview avec Jake Tapper sur « State of the Union » de CNN, Gaetz a déclaré : « Lorsque vous animerez cette émission la semaine prochaine, si Kevin McCarthy est toujours président de la Chambre, il servira au gré des démocrates. »

« J’ai un nombre requis de républicains à la Chambre, un nombre suffisant, pour garantir que nous ne possédons plus Kevin McCarthy. D’ici la fin de la semaine, soit il ne sera pas président, soit il le sera au gré des démocrates », a déclaré Gaetz.

Cependant, McCarthy ne trouvera peut-être pas non plus de filet de sécurité parmi les démocrates.

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez a déclaré dimanche qu’elle voterait « absolument » pour évincer McCarthy.

« Je pense que Kevin McCarthy est un orateur très faible. Il a clairement perdu le contrôle de son caucus. Il a amené les États-Unis et des millions d’Américains au bord du gouffre en attendant la dernière heure pour maintenir le gouvernement ouvert et même alors, il n’a émis qu’un 45 Nous serons donc de retour à cet endroit en novembre », a déclaré Ocasio-Cortez sur « State of the Union » de CNN.

Elle a continué en disant que si McCarthy voulait s’appuyer sur les démocrates pour sauver son emploi, il devrait conclure un accord : « À moins que Kevin McCarthy ne demande un vote, encore une fois, je ne pense pas que nous donnions quelque chose gratuitement. »