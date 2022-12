Matt Fitzpatrick: The ‘Boss of Brookline’ – Le documentaire de Sky Sports revient sur une victoire majeure à l’US Open | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



‘Fitzpatrick: The Boss of Brookline’ revient sur la façon dont Matt Fitzpatrick a remporté son premier titre majeur à l’US Open cette année

Lorsque Matt Fitzpatrick a pris une avance d’un coup dans le 72e trou de l’US Open, l’Anglais n’a pas réalisé le travail qui serait encore nécessaire pour assurer son premier titre majeur.

Fitzpatrick avait traversé une bagarre au tour final avec Will Zalatoris puis le n ° 1 mondial Scottie Scheffler pour prendre un mince avantage dans le trou de clôture au Brookline Country Club, le même lieu où il avait remporté l’US Amateur en 2013.

Le double joueur de la Ryder Cup a abandonné le driver qu’il avait utilisé toute la semaine pour jouer le 18e par quatre et a choisi d’aller avec trois bois, le coup de départ se faufilant dans un bunker du fairway et mettant ses espoirs de victoire sous la menace.

Revivez la mémorable victoire de Matt Fitzpatrick à l'US Open alors qu'il remportait son premier titre majeur à Brookline.

“J’avais l’impression que je pouvais faire un par et je sentais que ça allait être assez bon, mais je savais que Will [Zalatoris] jouait bien et mettait bien”, a déclaré Fitzpatrick dans un nouveau documentaire de Sky Sports, « Fitzpatrick : le patron de Brookline ». “Il a d’abord frappé un bon coup, puis évidemment je n’ai pas fait un bon coup, alors j’ai pensé ‘Je dois faire au moins un par et j’ai des ennuis.’

Fitzpatrick aurait pu facilement choisir de se lancer, puis d’essayer de monter et descendre du green pour faire son par, bien que lui et le cadet Billy Foster aient eu d’autres idées alors qu’ils produisaient l’un des coups les plus mémorables de l’histoire majeure récente. .

Billy Foster, le caddie gagnant majeur, discute de la victoire de Matt Fitzpatrick à l'US Open, des améliorations apportées à la durée de son trajet et des chances de l'Open

“Il allait toujours porter le front et ne jamais durer trop longtemps, donc c’était juste une décision très rapide sur quel club nous frappions”, a déclaré Fitzpatrick, qui a choisi de frapper le fer neuf à 156 mètres dans le sable. “Quand je l’ai frappé, j’ai levé les yeux et ça coupait et je ne pouvais pas y croire! C’était clairement, facilement, le meilleur coup que j’ai jamais frappé.”

Ce moment de magie l’a laissé à moins de 20 pieds de la broche, avec un par de clôture de Zalatoris signifiant qu’un putt de deux pour Fitzpatrick était suffisant pour sa percée majeure et déclenchant des célébrations émotionnelles sur le green final.

Matt Fitzpatrick a perdu ses mots après avoir remporté son premier titre majeur avec une victoire sensationnelle à l'US Open

“J’ai lu des choses sur des joueurs qui gagnaient des tournois et disaient que ce n’était pas nécessairement aussi bon qu’ils le pensaient, mais pour moi, c’est le meilleur sentiment que j’aie jamais eu”, a expliqué Fitzpatrick. “C’est la meilleure chose que j’aie jamais eue dans quoi que ce soit de vraiment – vraiment incroyable.

“C’est une sensation incroyable. Juste l’autre jour, j’étais seul sur le green et je me disais” oh ouais, j’ai gagné l’US Open et un championnat majeur “, ce qui était assez spécial!”

Un documentaire d’une heure retraçant le parcours de Fitzpatrick vers une victoire majeure – « Fitzpatrick: The Boss of Brookline » – sera disponible pour profiter de ce Noël sur Sky Sports.

Le programme propose des entretiens exclusifs avec Fitzpatrick, sa famille et son cadet, ainsi que le joueur de cricket anglais Joe Root, Sheffield United Billy Sharp et des membres de l’équipe Sky Sports qui étaient présents à Boston cette semaine-là.

Matt Fitzpatrick dit avoir reçu un appel téléphonique de félicitations de Jack Nicklaus après avoir remporté l'US Open à Brookline

