Matt Fitzpatrick «méritait de gagner» l’US Open: comment le golf a réagi à la percée majeure de l’Anglais | Nouvelles du golf

Faits saillants de la ronde finale de l’US Open à Brookline alors que Matt Fitzpatrick a remporté une victoire d’un coup

Le n ° 1 mondial Scottie Scheffler et Will Zalatoris ont rendu hommage à Matt Fitzpatrick après que l’Anglais ait revendiqué le droit de se vanter de la paire avec la victoire de l’US Open.

Fitzpatrick a traversé une bataille finale contre le duo américain pour remporter une victoire en un coup et un premier titre majeur au Country Club de Brookline, neuf ans après avoir remporté l’US Amateur au même endroit.

L’Anglais a produit une approche incroyable à partir d’un bunker de fairway au dernier par quatre pour mettre en place un par de deux putts et terminer la semaine sur six sous, avec Zalatoris – qui a joué aux côtés de Fitzpatrick – saluant le moment gagnant du tournoi sur le 72e trou .

Matt Fitzpatrick a réalisé un incroyable tir du bunker au 72e trou de l'US Open à Brookline en route vers la victoire du tournoi !

« Je me suis battu comme un fou », a déclaré Zalatoris. « Je pense que j’ai fait beaucoup de beaux putts juste pour rester dedans. Voler un sur neuf, sauver le par sur 13. Je me suis vraiment senti bien avec le putter toute la semaine, et j’ai réussi un super putt sur 18. C’est juste arrivé à traîner là-bas.

« C’était amusant, mec. Le tir de Matt (Fitzpatrick) sur 18 va probablement être montré pour le reste de l’histoire de l’US Open parce que cela – je suis passé à côté, et j’ai pensé que ça allait être couillu. .

Une sélection des meilleurs coups du tour final de l'US Open alors que Matthew Fitzpatrick a remporté sa première victoire majeure

« Le fait qu’il ait réussi et qu’il ait même eu un look de birdie était tout simplement incroyable. Alors chapeau à lui, il a bien joué toute la semaine évidemment et a donné une solide ronde aujourd’hui. »

Scheffler a échoué de justesse dans sa candidature pour un deuxième titre majeur et une cinquième victoire sur le PGA Tour de la saison, réussissant quatre de ses six premiers trous et répondant aux bogeys successifs du 10e en jouant ses sept derniers trous en un sous pour signer pour une clôture. 67.

Scottie Scheffler a réussi un birdie sur quatre des six premiers trous lors de la ronde finale de l'US Open à Brookline pour prendre la tête du tournoi

« Mon jeu est toujours en bonne position », a déclaré Scheffler. « Je me suis donné une chance de gagner l’US Open. J’ai très bien performé aujourd’hui sous beaucoup de pression. J’ai fait quelques coups roulés clés au début pour commencer en quelque sorte aujourd’hui. J’ai juste joué du golf de qualité.

« Il se trouve que les putts tournaient autour du bord au lieu de rentrer. C’est ce que j’avais l’impression de se produire la majeure partie de la semaine. Je frappais beaucoup de bons putts, et ils ne tombaient tout simplement pas. Quelques pauses ici ou là, et je serais celui qui tiendrait le trophée.

Matt Fitzpatrick a remporté son premier titre majeur à l'US Open avec un par deux putt au 72e trou alors que Will Zalatoris a raté un putt birdie pour forcer un play-off

« Tip du chapeau à Fitzy [Fitzpatrick]. Il joue vraiment bien au golf, et il méritait vraiment de gagner cet événement. Je ne sais pas si vous l’avez remarqué, mais j’ai l’impression qu’il a fait des améliorations extrêmes sur le tee en quelques mois.

« J’ai joué avec lui à Austin cette année, et il ne le frappait pas aussi loin qu’il le fait maintenant. Je ne sais pas ce qu’il faisait. Peut-être qu’il était sur le programme Bryson ou quelque chose comme ça. Il frappe très bien la balle. et frappe à la porte depuis longtemps. Il mérite vraiment cette victoire. »

L’ancien capitaine de la Ryder Cup, Padraig Harrington, a été parmi les premiers à féliciter le joueur de 27 ans pour son grand succès, et de nombreux autres golfeurs se sont tournés vers les médias sociaux pour louer la percée majeure de Fitzpatrick.

Fitzpatrick fera désormais partie des prétendants au 150e Open le mois prochain, la dernière majeure masculine de l’année, avec les quatre manches en direct du 14 au 17 juillet exclusivement sur la chaîne Open dédiée de Sky Sports.