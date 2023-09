Matt Fitzpatrick mène à l’Omega European Masters tandis que son frère Alex le suit de près | Actualités golfiques

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Temps forts de la deuxième manche de l’Omega European Masters au Golf-Club de Crans-sur-Sierre en Suisse.

Matt Fitzpatrick a célébré son 29ème anniversaire en prenant la tête à mi-course de l’Omega European Masters, avec son frère Alex sur ses talons.

Fitzpatrick a ajouté une deuxième ronde de 65 à son premier 63 à Crans-sur Sierre pour atteindre 12 sous la normale, un tir devant le Suédois Alexander Bjork.

Le frère cadet Alex a réalisé un deuxième 65 consécutif pour partager la troisième place avec le Français Romain Langasque avec 10 sous, les prétendants à la Ryder Cup Adrian Meronk et Ludvig Aberg étant en retrait.

« J’ai joué fantastiquement sur les neuf premiers, j’ai continué là où je m’étais arrêté hier », a déclaré Fitzpatrick, qui remplacera Tommy Fleetwood à la dernière place de qualification automatique sur la liste des points mondiaux avec un top six.

« Je suis évidemment déçu de ne tirer qu’à égalité devant compte tenu des occasions de marquer, mais je suis en bonne position pour le week-end. »

Interrogé sur la perspective d’affronter son frère pour le titre ce week-end, l’ancien champion de l’US Open a déclaré : « C’est bizarre de concourir pour un tournoi parce que nous ne l’avons jamais fait chez les juniors.

« Je demandais à Nicolai (Hojgaard) si lui et Rasmus l’avaient fait et il m’a répondu qu’ils l’avaient fait chez les juniors, mais ils ont le même âge et nous avons quatre ans d’écart. Nous n’avons jamais vraiment vécu cela auparavant, ça va être un cauchemar pour mes parents. »

Matt Fitzpatrick aux côtés de son frère Alex Fitzpatrick lors de la PGA Zurich Classic plus tôt cette saison (AP Photo/Gerald Herbert)

Alex Fitzpatrick, qui fait son premier départ dans une épreuve que son frère a déjà remportée deux fois, a plaisanté : « Cela doit être dans les gènes.

« Qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer ? Le parcours est en excellent état, vous êtes à un million de kilomètres dans les montagnes, avec des vues magnifiques, juste une belle partie du monde. C’est une semaine incroyable jusqu’à présent et j’essaie juste de profiter de chaque instant. »

Meronk n’a eu la chance de réaliser que le deuxième 59 de l’histoire du DP World Tour lorsqu’il a couvert ses 15 premiers trous en neuf sous sur le tracé par 70, mais il a réussi trois putts au 17e et a commis un double bogey sur le dernier après son coup de départ. apparemment coincé dans un arbre.

Le Polonais doit terminer deuxième à égalité avec un seul joueur ou mieux pour avoir une chance de remplacer l’Écossais Robert MacIntyre sur la liste des points européens, MacIntyre se qualifiant pour le week-end avec trois sous.

« Je suis content de la façon dont je me suis battu ces deux dernières semaines et j’ai un week-end pour me battre à nouveau et c’est ce que je ferai », a déclaré MacIntyre, qui a joué aux côtés de Meronk au cours des deux premiers jours.

« Les deux derniers tirages du jeudi au vendredi ont été difficiles avec le mental et tout ce qui se passe, mais au cours des week-ends, je me libère et je me laisse aller et le parcours est là pour le prendre. »

