Matt Fitzpatrick : le champion de l’US Open soutient Sergio Garcia pour l’inclusion à la Ryder Cup | Nouvelles du golf

Le champion de l’US Open, Matt Fitzpatrick, revient sur une année incroyable lorsqu’il est devenu un grand champion à Boston en juin et l’a couronnée en défilant le trophée à son bien-aimé Sheffield United le lendemain de Noël.

Matt Fitzpatrick dit qu’il veut que l’Europe présente l’équipe la plus forte possible à la Ryder Cup 2023, y compris des coéquipiers qui ont quitté le PGA Tour pour rejoindre LIV Golf.

L’Europe tentera de reprendre la Ryder Cup aux États-Unis à Rome à l’automne prochain, mais leurs préparatifs ont été bouleversés par la guerre civile du golf, qui a vu Henrik Stenson déchu de la capitainerie et l’éligibilité de plusieurs joueurs laissée dans le doute.

Les légendes de la Ryder Cup Sergio Garcia, Lee Westwood et Ian Poulter ont tous rejoint le circuit LIV financé par l’Arabie saoudite, tandis que le numéro un mondial Rory McIlroy, président du conseil consultatif des joueurs du PGA Tour, a été très critique à l’égard de ses anciens coéquipiers.

Alors que les États-Unis ont exclu de sélectionner des joueurs de LIV, dont les grands champions Dustin Johnson et Patrick Reed, on ne sait toujours pas si le capitaine européen Luke Donald aura les mêmes restrictions.

Dans une interview exclusive avec Sky Sports Nouvellesle champion de l’US Open, Fitzpatrick, a déclaré qu’il était “entièrement d’accord” pour que l’Europe sélectionne les 12 meilleurs joueurs disponibles.

“Cela pourrait être des joueurs d’autres endroits dans le monde”, a déclaré Fitzpatrick.

“Je pense qu’il y a certainement quelques relations personnelles qui ont été ébranlées par cela.

“Je ne suis pas dérangé, je veux juste gagner, et je suis sûr que ces garçons aussi.”

Fitzpatrick pense que le joueur dont les compétences et l’expérience auraient le plus besoin de l’Europe à Rome est Sergio Garcia, dont les 28,5 points font de lui le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe.

“Sergio serait celui qui se démarquerait le plus pour moi”, a déclaré Fitzpatrick.

“Je ne connais pas les détails de [his relationship with McIlroy].

“Je suis heureux de partager une chambre avec lui, si c’est le cas, je peux le coincer pour tout le monde.”

“Le départ de Stenson a été difficile”

La destitution de Stenson en tant que capitaine en juillet a porté un coup dur aux préparatifs de l’Europe, le Suédois étant critiqué pour sa décision.

Fitzpatrick insiste sur le fait qu’il n’a aucun problème avec les joueurs qui choisissent de rejoindre LIV Golf, tant qu’ils n’essaient pas de participer aux événements du PGA Tour ou du DP World Tour.

“C’était difficile parce qu’il [Stenson] avait commencé à se préparer pour Rome, à prendre des notes et à mettre en place des plans “, a déclaré Fitzpatrick:” Et puis c’est comme, ‘désolé, les gars, je pars.’

“Tant que tu pars et que tu ne reviens pas, je n’ai pas de problème. Va prendre l’argent, va jouer où tu veux, je m’en fous, ne reviens pas et prends des places d’autres les gars qui veulent jouer.

“Je comprends qu’il y a des gens comme Westy, Poulter et Sergio qui ont beaucoup joué en Europe au fil des ans et ont fait leur part, et ils l’ont fait. Je ne peux jamais les frapper pour ça, ils ont fait bien plus que J’ai pour le Tour Européen.”

L’Europe cherche à éviter ce qui serait une première défaite à domicile en Ryder Cup depuis 1993, mais entrera dans la compétition en tant qu’outsider en raison de l’incroyable force de l’équipe américaine.

Alors que Fitzpatrick, le n ° 9 mondial, est l’un des quatre Européens actuellement classés dans le top 10, les États-Unis ont un avantage de 12-5 sur les joueurs du top 20.

“Je pense que ce sera certainement une équipe plus jeune”, a ajouté Fitzpatrick.

“Les jeunes gars vont devoir intensifier leur jeu et jouer beaucoup mieux pour rivaliser avec les Américains, car leur profondeur est meilleure que la nôtre, ça ne se cache pas.”