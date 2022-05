Matt Fitzpatrick: Je n’ai «aucun intérêt» pour le changement de LIV Golf, mais je réévaluerais s’il devenait le «tour principal» | Nouvelles du golf

Matt Fitzpatrick a réaffirmé son avenir avec le PGA Tour et il se dirige vers le Memorial Tournament dans l’espoir de remporter sa première victoire en PGA

Matt Fitzpatrick a insisté sur le fait que son avenir reste avec la PGA avant le tournoi commémoratif de cette semaine, mais il devrait réévaluer si la série LIV devenait la tournée principale.

La série LIV débute la semaine prochaine au Centurion Club avec une bourse de 25 millions de dollars, et Fitzpatrick ne participera pas à l’événement d’ouverture.

“Tiger a fait un grand point à la PGA l’autre jour lors de sa conférence de presse. Il est là pour créer des héritages et pour gagner des tournois et pour gagner des tournois majeurs, et c’est en quelque sorte – c’est définitivement là où je suis”, a déclaré Fitzpatrick.

“Et c’était intéressant, c’était en quelque sorte, vous savez, je vais être honnête, certains tournois où je ne suis peut-être pas nécessairement dedans, et je ne peux pas gagner, alors je pense, oh, vous savez, eh bien , du moins du bon côté des choses, j’ai gagné autant cette semaine après la fin du tournoi.

“Je suis sorti de l’US PGA et je me foutais littéralement de ce que j’ai gagné cette semaine-là. J’étais juste dégoûté de ne pas avoir gagné. J’avais une chance et je ne l’ai pas saisie, et ce genre de Je me suis dit beaucoup de choses sur moi-même. C’est tout ce qui m’inquiète ici.

“Vous voulez avoir des records. Je veux gagner des tournois, et pour moi, c’est pourquoi pour l’instant, le genre de LIV Golf ne m’intéresse pas.

Cependant, l’Anglais n’a pas complètement exclu un déménagement et a admis que si la tournée devait devenir la principale attraction, il devrait réévaluer où il concourrait.

Il a ajouté: “Dans cinq ans, si tout d’un coup cela devient la tournée principale, alors évidemment vous repensez en quelque sorte vos options.

“Mais pour l’instant, oui, je suis ici pour m’assurer que je me donne les meilleures chances de gagner des tournois, de remporter des tournois majeurs et de poursuivre ma carrière comme ça, vraiment.”

Fitzpatrick n’a pas encore triomphé sur un PGA Tour au cours de ses quatre années de participation et espère que l’US Open, qui débutera le 16 juin, pourrait lui fournir l’environnement parfait pour enfin remporter une victoire.

“Oui, j’aime beaucoup ici [at Memorial]. Vous revenez chaque année et le terrain de golf est en parfait état. C’est sans doute l’un des meilleurs que nous ayons joué toute l’année”, a ajouté le numéro 15 mondial.

“Ouais, ça fait du bien. Ça a été une bonne saison jusqu’à présent, et comme je l’ai dit, les deux derniers tournois auxquels j’ai joué, j’ai bien joué.

“Cette semaine est un peu différente pour moi. La seule fois où j’ai bien joué, c’était à une autre période de l’année, et le terrain de golf était très, très différent, il était ferme et rapide. Les trois autres fois, j’ai joué ou deux fois que j’ai joué, ça a été – eh bien, en fait trois fois, je compte le Workday Charity Open en cela, aussi, comme étant vraiment, vraiment doux et en quelque sorte n’a peut-être pas nécessairement joué autant avec mes forces.

“Alors oui, je vais être intéressé de voir comment ça se passe cette semaine et de voir comment ça se passe, vraiment.

“L’US Open semble être mon meilleur événement de tous les quatre, et je pense que cela dit tout, vraiment, ce que tout le monde sait que l’US Open est, et je pense que c’est en quelque sorte quelque chose que j’ai apprécié plus que peut-être jouer certains des PGA américains où ils ont été plus longs et plus doux et en quelque sorte pas nécessairement des scores plus bas, mais juste un peu plus, un type de ténacité différent, je suppose.”

