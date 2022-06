Matt Fitzpatrick est un champion «méritant» de l’US Open, selon Jamie Weir de Sky Sports | Nouvelles du golf

Matt Fitzpatrick « ne néglige aucun effort » dans sa détermination à s’améliorer chaque jour, déclare Jamie Weir de Sky Sports

« Je ne peux pas penser à une personne plus méritante pour avoir rejoint le club des grands gagnants du golf que Matt Fitzpatrick », a déclaré Jamie Weir de Sky Sports.

Fitzpatrick a remporté l’US Open à Brookline dimanche soir après avoir résisté à son partenaire de jeu Will Zalatoris lors d’une finale palpitante.

La victoire met le joueur de 27 ans de Sheffield en bonne compagnie après être devenu le deuxième homme – après le grand Jack Nicklaus – à remporter l’US Amateur et l’US Open au même endroit.

« Sa diligence minutieuse et son dévouement à son métier sont assez incroyables à voir. Il ne néglige aucun effort dans sa détermination à s’améliorer chaque jour. Ses livres de distance sont comme des encyclopédies ; chaque coup qu’il a frappé – en tournoi, en entraînement, même occasionnel frappe avec des copains – est noté, pour se référer et apprendre », a déclaré Weir.

« Cette année, son travail acharné a porté ses fruits, amenant son jeu à un tout autre niveau. Il est constamment mis au défi sur le PGA Tour, sans en franchir un seul, a disputé le championnat PGA et a maintenant décroché l’un des meilleurs du jeu. titres convoités.

Fitzpatrick était à court de mots après avoir remporté son premier titre majeur

« La transformation de son jeu est vraiment extraordinaire. Auparavant considéré comme l’un des frappeurs les plus courts du golf, il est maintenant parmi les joueurs les plus longs. J’ai parcouru neuf trous avec lui jeudi ; il jouait aux côtés de Dustin Johnson – réputé pour frapper le ballon un mile de pays – et Fitz l’a devancé à plusieurs reprises.

« Au monstre 15, il était le seul joueur de toute la semaine que j’ai vu le conduire sur le chemin qui dissèque le fairway – à environ 375 mètres du tee! Au cours du tour final, de nombreux gros canons du jeu – Rory McIlroy, Scottie Scheffler, Jon Rahm – a tenté de conduire le green au court par 4 5. Aucun d’entre eux n’y est parvenu. Fitz l’a fait.

« Lors de son dernier tour, il a touché 17 des 18 greens du règlement. C’est presque impensable avec le test exigeant qu’un US Open fournit toujours et compte tenu des minuscules greens de Brookline. Facteur de cela, il était dans le dernier groupe le dernier jour, avec l’ajout pression qui apporte, et cela restera comme l’un des grands tours finaux de tous les temps dans n’importe quel championnat majeur. Et quant à son tir du bunker du fairway au 72e trou… cela restera certainement comme l’un des plus grands coups de tout le temps. »

Weir a poursuivi: « Et tout cela juste un mois après une expérience qui a peut-être marqué des joueurs moins importants; au championnat PGA à Tulsa, encore une fois dans le groupe final un dimanche lors d’un tournoi majeur, il n’a pas vraiment réussi. C’était un jour où il s’accrochait vaillamment, mais n’avait clairement pas son meilleur, car il a raté quelques coups lors des séries éliminatoires qui ont suivi. Pour beaucoup, cela aurait conduit à douter de soi ; aurai-je une autre chance ? Si je faire, vais-je être en mesure de livrer cette fois?

Il a remporté son premier titre majeur à l'US Open avec un par de deux putts au 72e trou.

« La réponse aux deux questions, dans le cas de Fitz, était oui, et quelques semaines plus tard. La résilience requise non seulement pour ignorer cette déception, mais aussi pour l’utiliser comme carburant pour sceller l’accord lors du tout prochain championnat majeur témoigne de son force mentale. De son premier coup de départ dimanche jusqu’à son 68e coup de la journée – un tap-in sur le 18e green – c’était un autre Matt Fitzpatrick. Un avec le mors entre les dents, pleinement concentré et déterminé à saisir cette opportunité .

« Mais c’est plus que tout cela. La raison pour laquelle ce sera une victoire si populaire est à cause de qui est Fitz en tant que personne. Vous ne pourriez pas souhaiter rencontrer un personnage plus sympathique et terre-à-terre. Il est humble, auto- dépréciant et possède cette marque de fabrique de l’esprit sec du Yorkshire Il n’y a pas d’airs et de grâces chez lui, et cette victoire peut changer sa vie – mais cela ne le changera pas du tout.

« Le mercredi de la semaine dernière, j’avais accepté de faire une interview avec lui après qu’il ait fini de s’entraîner. Je me suis égaré, j’ai discuté avec des caddies et j’ai perdu la notion du temps. Mon téléphone a sonné dans ma poche, un message texte de mon caméraman Chris : » nous vous attendons ! ». Je suis retourné au green pour trouver Fitz et Chris en train de bavarder comme deux vieux copains, car Fitz avait patiemment attendu cinq bonnes minutes. Je peux vous assurer que la grande majorité des les joueurs ne s’en seraient pas souciés. »

Discutant des antécédents familiaux de Fitz, Weir a déclaré: « Ce n’est pas surprenant lorsque vous rencontrez sa famille. Fitz est coupé du même tissu que ses parents, Russell et Sue; des gens accessibles, du sel de la terre et intrinsèquement décents. Le Chris susmentionné et j’ai marché quelques trous avec eux à la Ryder Cup en septembre dernier et il est tellement facile de leur parler.Son frère Alex – qui est très différent en termes de personnalité, beaucoup plus extraverti et extérieurement confiant – vénère le sol son grand Il ne fait que commencer sa carrière de golfeur professionnel, mais il ne pouvait pas rêver d’un meilleur modèle pour apprendre.

Fitzpatrick a réalisé un tir incroyable hors du bunker au 72e trou de l'US Open à Brookline

« Il s’entoure aussi de bonnes personnes. Son manager Ted est charmant, sympathique et tellement arrangeant. Toujours avec un grand sourire sur le visage, il se plierait en quatre pour vous aider. Tant de personnes dans le monde du golf sont également ravies pour son cadet Billy Foster, un vétéran de 40 ans qui a travaillé avec certains des plus grands joueurs du jeu – Tiger Woods, Seve Ballesteros, Lee Westwood et Darren Clarke. Pour voir à quel point il était ému quand il s’est rendu compte qu’il avait finalement été partie d’une équipe gagnante majeure, a été un moment agréable.

« Le Country Club de Brookline n’aurait pas pu être un lieu plus approprié. Le parcours lui-même était magnifique et a fourni un drame et un classement empilé, qui comprenait les trois meilleurs joueurs du monde et une foule de grands champions. Comment il a fallu 34 ans à l’USGA ramener enfin son Open là-bas est mystifiant, et j’espère que l’attente pour le prochain sera beaucoup plus courte.

« C’est aussi le lieu où, en 1913, le cadet Francis Ouimet a remporté l’US Open de manière sensationnelle et, ce faisant, a fait connaître le golf aux masses aux États-Unis. Son impact sur le jeu ne peut être sous-estimé.

« Exactement un siècle plus tard, Matt Fitzpatrick, 18 ans, y a remporté l’US Amateur, un exploit rarement réalisé par des joueurs étrangers. Et neuf ans après ce triomphe, il a remporté le plus gros – le majeur qui devient rapidement un heureux terrain de chasse pour les golfeurs européens. Après la victoire de Tony Jacklin en 1970, il y a eu 40 ans d’attente pour le prochain vainqueur de ce continent car il a échappé aux grands du jeu comme Faldo, Ballesteros, Langer et Lyle. L’Europe a maintenant fourni six des derniers 13 champions.

« Les scènes sur le 18e green de Brookline alors qu’un Matt Fitzpatrick visiblement abasourdi étreignait sa mère et son père, son frère et était accueilli dans le club majeur par Rory McIlroy résumaient ce qu’est le golf. Ces moments de gloire où tout le travail acharné et les sacrifices a porté ses fruits et vous avez suivi les traces des légendes du jeu. »

Brad Faxon analyse le style de chipping unique et maladroit de Fitzpatrick

Weird a ajouté: « Au milieu de l’euphorie, Fitz n’aura pas eu la moindre idée de ce qu’était le chèque de son gagnant; il s’agissait d’atteindre un objectif de toute une vie, de pouvoir se qualifier de grand champion, de mettre la main sur ce superbe trophée et de voir les noms Nicklaus, Palmer, Hogan, Jones, Woods et maintenant Fitzpatrick sont tous gravés dessus.

« Certaines personnes ont l’intention de déchirer le jeu de golf, sans se soucier de son histoire ou de sa tradition. L’un des derniers jours les plus dramatiques et les plus excitants de l’histoire récente des grands championnats, couronné par un coup qui sera rejoué pendant de nombreuses années pour venir et le couronnement d’un champion digne, humble et pleinement méritant sont la preuve qu’il y a des choses que l’argent ne peut pas acheter. »