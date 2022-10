Matt et Kaia de “Wild Croc’s” expliquent comment l’héritage de Steve Irwin a influencé leur émission : “Il doit toujours vivre”

Matt et Kaia Wright explorent l’arrière-pays australien, une tâche qui, selon eux, n’aurait pas été possible sans que Steve Irwin ait ouvert cette porte il y a tant d’années.

Leur nouvelle émission Netflix, “Wild Croc Territory”, présente Matt et son équipe alors qu’ils explorent l’arrière-pays australien, cherchant à attraper et à déplacer des crocodiles et d’autres animaux dangereux vivant dans la brousse.

Lors d’une conversation avec Fox News Digital, Matt a déclaré qu’il était fier de la comparaison avec Irwin et reconnaissant pour le travail qu’il a accompli dans le passé, ce qui lui a permis de poursuivre ses propres rêves.

“La seule personne à qui me comparer est à peu près Steve Irwin et Bear Grylls”, a déclaré Matt. “Ce que Steve a fait pour ouvrir la voie aux spectacles et aux crocodiles de l’outback australien, et présenter l’Australie d’une manière fantastique, son héritage est qu’il doit toujours vivre.”

BINDI IRWIN PENS UN MESSAGE DOUX AU PÈRE, STEVE IRWIN, AU MILIEU DE LA PLANIFICATION DE MARIAGE

Matt comprend la comparaison, disant que puisqu’ils sont “à la fois australiens et [they] ont tous les deux attrapé des crocodiles”, les gens les voient comme une seule et même personne, et il trouve “c’est dommage qu’il ne soit pas là pour discuter” de leur admiration mutuelle pour la faune.

Bien qu’il apprécie la comparaison avec Irwin, il tient également à préciser qu’il n’essaie pas de copier ce qu’Irwin a fait et que son émission sera différente, notant que son émission présente également des éléments de la vie du ranch.

“Nous sommes des gens totalement différents et ce que nous faisons sur le territoire”, a-t-il déclaré. “C’est toujours j’ai des crocos dedans, mais il y a aussi beaucoup d’éléments de la vie de la station, des stations de bétail et… de la vie du ranch. Vivre, rassembler, rassembler du bétail et attraper des taureaux.”

Bien que leurs intérêts soient alignés, Matt et Irwin n’ont pas pu se rencontrer avant le décès d’Irwin en 2006 à la suite d’un accident lors d’un tournage dans la Grande Barrière de Corail dans lequel il a été transpercé à la poitrine par une barbe de raie.

“Je n’ai jamais vraiment rencontré Steve”, a-t-il déclaré. “J’étais toujours là-haut, dans le nord, à chasser des voitures dans la brousse là-bas. Il était dans le Queensland.”

Les Wright sont ravis que leur émission soit présentée en première et continue de mettre en valeur l’Australie et d’exposer sa beauté au reste du monde. Le spectacle implique toute la famille, avec Kaia et le fils de 3 ans du couple, Banjo, qui participent également à l’action.

“C’est la première fois qu’il emmène sa famille dans l’aventure”, a déclaré Kaia. “Un crocodile que nous avons attrapé… Banjo était là, et il était incroyable. Il n’avait que 2 ans à l’époque et s’est installé sur la rive et a regardé Matt et moi sortir ce crocodile monstre d’un lagon. … Je pense que pour les gens regarder ça, c’est assez surréaliste parce que c’est notre vie.”

Kaia a promis qu’il y avait quelque chose dans le spectacle pour tout le monde, car toute la famille est impliquée dans le spectacle plutôt que de simplement présenter “des garçons ayant des aventures dans l’outback”.

DES OFFICIELS AUSTRALIENS DE LA FAUNE ENQUÊTE SUR LA MORT DE 14 CACHALOTS TROUVÉS SUR L’ÎLE

Quand il s’agit d’inclure leur jeune fils dans leurs aventures, Matt et Kaia disent que même si certains diront qu’ils mettent leur fils en danger, ils diraient qu’il s’agit d’apprendre à leur fils à aimer et à respecter la nature plutôt que d’en avoir peur. Ils soulignent qu’il sait être prudent avec les animaux et ne les approche jamais avec agression.

“En tant que race humaine, nous perdons contact avec le monde naturel”, a déclaré Matt. “J’ai grandi avec ça et j’ai grandi avec l’arrière-pays [in] L’Australie, appréciant vraiment ce que le monde naturel a à offrir. C’est quelque chose que nous perdons. Nous aimons essayer de rester en vie et faire en sorte que les enfants interagissent, touchent et côtoient les animaux, l’éducation, pour prendre soin de l’environnement et des animaux qui vivent en eux.”

“Certainement à propos de l’éducation pour nous, pas de la peur, je pense. [There is] une telle différence entre la peur et le respect, je pense. Et Banjo aime ses serpents. Mais si vous lui dites : ‘Quand as-tu le droit de toucher un serpent ?’ La réponse est toujours avec papa”, a déclaré Kaia. “Au moins, il connaît les étapes à suivre pour être prudent et respectueux. Il n’est pas agressif.”

Interrogés sur la chose la plus effrayante qu’ils aient jamais rencontrée dans leurs aventures, Matt et Kaia ont tous deux raconté des histoires impliquant des crocodiles. Matt a une fois attrapé un crocodile de 16 pieds alors qu’il se trouvait dans un bateau de 12 pieds, et en train d’essayer de comprendre les choses, le crocodile a tiré le cordon de carburant, les laissant bloqués au milieu de la rivière. La rencontre de Kaia a tourné autour du moment où elle a sauté une fois sur le dos d’un crocodile.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Lors du tournage de l’émission, Matt et sa famille ont pu interagir avec les peuples autochtones d’Australie lors du tournage sur les îles Tiwi. Il a expliqué qu’ils ont tous fait de leur mieux pour les intégrer dans leur vie, et qu’ils ont à leur tour pu en apprendre davantage sur leur culture indigène et y participer.

“C’est vraiment spécial de les avoir là-bas”, a-t-il déclaré. “Je suis sorti avec McGee, un de nos bons amis… et j’ai attrapé des écrevisses d’eau douce ; c’est ce qu’est la vie dans l’aventure. Nous sommes tellement pris dans l’agitation des grandes villes et des mauvaises énergies là-bas. C’est juste gratuit et magnifique .”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Wild Croc Territory” sera diffusé sur Netflix le 12 octobre.