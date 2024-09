Matt et Abby Howard, un couple de TikTokeurs, nient avoir laissé leurs tout-petits sans surveillance dans une cabine de croisière

Un couple d’influenceurs a été contraint de répondre à des allégations « fausses » selon lesquelles ils auraient laissé leurs deux tout-petits sans surveillance dans leur cabine de croisière pendant qu’ils profitaient d’un dîner romantique dans les restaurants du navire.

Les influenceurs Matt et Abby Howard étaient en croisière de sept nuits ce week-end avec leurs fils, Griffin, 2 ans, et August, 1er, lorsque maman Abby a posté qu’elle devait appeler les deux tout-petits sur FaceTime dans leur cabine pendant qu’elle et Matt profitaient du dîner.

Abby, 25 ans, a affirmé qu’ils avaient dû le faire parce que les babyphones ne « fonctionnaient pas à bord » du bateau de croisière.

De nombreux internautes ont rapidement supposé que cela signifiait que le couple avait laissé les jeunes seuls dans la cabane – ce qui n’a fait qu’attiser davantage la flamme lorsque Abby a supprimé le message.

Certains ont même comparé la situation à celle de Madeleine McCann, la jeune Britannique qui a disparu de l’appartement de vacances de sa famille au Portugal en 2007 après que ses parents soient allés dîner et l’aient laissée seule.

« Je suppose qu’ils n’ont jamais entendu parler de Madeleine McCann ? », a ironisé un Redditor. a commenté un post à propos de l’incident.

« Cela me fait penser à Madeleine McCann », a ajouté un autre.

« Madeleine McCann est la première chose à laquelle j’ai pensé. Elle avait aussi des parents égoïstes qui voulaient passer du temps entre adultes pendant les vacances », a écrit un autre.

Cependant, face à une réaction croissante, les parents de TikTok ont ​​été contraints de clarifier la situation dans une longue vidéo lundi, expliquant que leurs enfants n’étaient pas sans surveillance « à aucun moment » à bord de la croisière.

« Nous prenons notre rôle de parents très au sérieux et nous aimons nos enfants plus que tout au monde. Nous sommes très protecteurs envers nos enfants », a déclaré Matt, 26 ans, dans une vidéo publiée sur Instagram.

« Les gens ont commencé à spéculer et à croire que nous avions laissé nos enfants seuls dans leurs cabines, ce qui est complètement faux. »

Matt a déclaré d’un ton sévère que leurs deux jeunes enfants avaient quelqu’un qui les surveillait « à tout moment sur ce bateau. Point final. »

« Je vois que mon article a suscité des malentendus », a déclaré Abby. « C’est pourquoi j’ai fini par le supprimer plusieurs heures après l’avoir publié, car j’ai pu constater qu’il suscitait des inquiétudes et des malentendus. »

La mère de deux enfants a remercié ses abonnés pour leur « souci de la sécurité et du bien-être » de leurs deux tout-petits.

« Savoir que d’autres personnes partagent les mêmes préoccupations pour nos précieux garçons signifie vraiment beaucoup », a déclaré Abby.

« Mais je tiens à préciser que nous n’avons jamais laissé nos enfants sans surveillance, que nous ne les laisserons jamais sans surveillance. Nous ne voudrions jamais les mettre en danger de quelque façon que ce soit. »

Elle a ensuite clarifié la « situation du babyphone » en expliquant que leurs tout-petits dorment dans une « tente occultante » avec un emplacement pour un babyphone.

« Nous allumons toujours leur moniteur pour pouvoir regarder et voir ce qui se passe à l’intérieur de la tente – nous assurer qu’ils vont bien, voir s’ils se sont endormis ou s’ils se sont réveillés », a partagé le TikToker.

« Nous aimons avoir un œil sur eux, nous nous soucions toujours d’eux. »

Abby a ajouté qu’elle et son mari « se relayaient » pour regarder FaceTime.

« Nous leur sommes très reconnaissants. Nous avons passé beaucoup de temps sur ce bateau dans nos cabines à nous occuper des babyphones », a déclaré Matt.

« Sans la famille élargie d’Abby, nous n’aurions vraiment pas eu la chance de vraiment sortir de la pièce. »

Néanmoins, les utilisateurs des réseaux sociaux se demandent toujours si les jeunes parents disent la vérité ou s’ils tentent de dissimuler leurs traces.

« Pourquoi faut-il surveiller les moniteurs s’ils sont accompagnés d’un adulte de confiance ? Je suis vraiment curieux », a commenté un utilisateur d’Instagram.

« C’est bizarre qu’ils n’aient pas dit qui surveillait les bébés ? », une autre question.

« Si les gens surveillaient vos enfants, pourquoi avoir publié cette publication ? », a demandé un autre.

Bien que beaucoup voulaient une explication plus détaillée de la situation, d’autres se sont précipités pour défendre les Howard.

« Les gens trouveront littéralement TOUT pour vous démolir. Vous êtes juste une jeune famille normale, qui vit, apprend et grandit. Tout le monde dans les commentaires agit comme s’ils étaient parfaits », a écrit un utilisateur.

« On peut voir sur le visage d’Abby à quel point elle est bouleversée par tout ça. Ne les laissez pas vous atteindre. Les gens parleront toujours de quelque chose », a commenté un autre.

« Cela me rend triste de devoir nous expliquer en tant que parents. Sinon, on va nous scruter. Comme si ça ne regardait personne. Vous êtes merveilleux », a ajouté un autre utilisateur.

Matt et Abby étaient des amoureux du lycée qui se sont mariés en juillet 2019. Trois ans plus tard, ils ont commencé à agrandir leur famille avec la naissance de leur premier fils en juillet 2022 et août 2023.

Le couple est ensemble depuis le lycée, compte plus de cinq millions de followers sur TikTok et plus de sept millions d’abonnés sur YouTube, et anime « The Unplanned Podcast », qui « plonge dans de véritables conversations autour des relations et de la famille ».