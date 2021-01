Matt Edmondson a révélé qu’il souffrait d’un trouble de l’humeur rare qui peut le laisser éprouver un sentiment extrême de bonheur et d’excitation – mais inversement aussi des épisodes de dépression.

L’animateur radio âgé de 35 ans souffre de cyclothymie qui, si elle n’est pas traitée, peut entraîner un trouble bipolaire.

Les symptômes du trouble de l’humeur peuvent inclure une sensation d’exaltation telle que vous n’avez pas besoin de dormir et que vous pouvez vous sentir plein d’énergie.

Cependant, le trouble provoque également des sentiments faibles et un manque de motivation – et on pense qu’entre 0,4% et 1% du grand public pourraient en souffrir.







S’ouvrant sur ses propres expériences avec The Sun dimanche, Matt a déclaré: «J’ai besoin de faire quelque chose à tout moment, mais j’ai une condition appelée cyclothymie.

«J’ai ces épisodes extrêmes où je me sens vraiment productif et positif, puis des périodes où je me sens faible et démotivé – heureusement, c’est plus rarement.

«Je suis au courant maintenant, mais c’était un peu déroutant quand j’étais plus jeune. J’avais la fin de la vingtaine lorsque j’ai reçu le diagnostic. »

Le NHS déclare la condition: «La cyclothymie, ou trouble cyclothymique, provoque des changements d’humeur – de la sensation de faiblesse à des hauts émotionnels.

«La cyclothymie présente de nombreuses similitudes avec le trouble bipolaire.

«Les symptômes de la plupart des gens sont suffisamment légers pour ne pas rechercher de traitement de santé mentale, ou les hauts émotionnels sont agréables, alors ils ne se rendent pas compte qu’il y a quelque chose qui ne va pas ou ne veulent pas demander de l’aide. Cela signifie que la cyclothymie n’est souvent ni diagnostiquée ni traitée.»

Le service de santé note que la condition peut provoquer des sautes d’humeur qui pourraient avoir un effet sur la vie quotidienne – affectant à la fois le travail et les relations personnelles.

Alors que la condition peut conduire au développement d’un trouble bipolaire – où les personnes souffrant de sautes d’humeur extrêmes.

Le traitement de la cyclothymie comprend des médicaments et une psychothérapie qui dureront probablement toute une vie – alors que certains patients trouvent que leur humeur élevée ou dépressive peut devenir plus sévère avec le temps.

Vous trouverez de plus amples informations sur le trouble, les traitements et comment vivre avec la maladie sur nhs.uk/conditions/cyclothymia