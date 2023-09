Matt Eberflus peut-il rallier les Bears de Chicago contre les Broncos de Denver, sans victoire ? – Shaw Local

LAKE FOREST – C’est une nouvelle semaine. Les crises qui ont déraillé la semaine dernière pour les Bears sont derrière elles, mais les défis sur le terrain de football ne vont pas disparaître.

La beauté de la NFL est qu’un nouvel adversaire est toujours au coin de la rue. Les Bears ont une nouvelle opportunité, et cette semaine ce sont les Broncos de Denver, sans victoire. Ce sera une bataille entre deux équipes de football 0-3 dimanche à Soldier Field.

Cela pourrait être considéré comme une opportunité. Il peut également être considéré comme un jeu incontournable. Celui qui tombe à 0-4 est essentiellement grillé en termes d’espoirs en séries éliminatoires, même si l’on pourrait dire que les deux équipes le sont déjà.

L’entraîneur-chef des Bears, Matt Eberflus, a déclaré avoir rencontré mercredi le conseil de direction de l’équipe, composé de plus d’une douzaine de joueurs, pour discuter de la manière dont ils pourraient remettre cette saison sur les rails.

« Il s’agit de combat – pour renverser la situation, ainsi que de la détermination et du combat dont vous avez besoin en tant qu’individu, en tant qu’individu, groupe de position et unité », a déclaré Eberflus. « Les gars étaient déterminés là-bas, et je me sens vraiment bien avec leur regard. »

Mercredi, les Bears ne prévoient pas de nommer un nouveau coordinateur défensif. Eberflus continuera à appeler des jeux pour la défense. Il l’a fait au cours des deux derniers matchs depuis que l’ancien coordinateur défensif Alan Williams a quitté l’équipe pour des raisons personnelles. Williams a présenté sa démission la semaine dernière et ESPN a rapporté que cela était lié à une conduite inappropriée au travail.

Eberflus a indiqué que l’équipe avait discuté de la promotion d’un coordonnateur défensif, mais qu’aucun changement n’a été apporté au personnel d’entraîneurs.

« Nous l’examinons », a déclaré Eberflus. « Nous en avons discuté. Là où nous en sommes actuellement, c’est la meilleure chose pour nous. La raison est que je suis le coordinateur défensif, là d’où je viens, et c’est un choix naturel pour nous de le faire en ce moment.

Avant d’entraîner les Bears, Eberflus a été coordinateur défensif des Colts d’Indianapolis pendant quatre ans.

Les capacités d’Eberflus en tant qu’entraîneur-chef vont être plus que jamais mises à l’épreuve au cours des prochaines semaines. Les Bears sont des outsiders, selon les paris sportifs, contre une équipe des Broncos sans victoire qui vient de céder 70 points contre Miami. Après cela, les Bears affrontent une autre équipe qui a été durement battue la semaine dernière, les Washington Commanders, suivis des Minnesota Vikings lors de la semaine 6.

Les Bears doivent remporter une victoire ou deux au cours de cette séquence. À tout le moins, les choses doivent commencer à paraître bien meilleures qu’elles ne le sont actuellement. Qu’elle gagne ou perde, l’équipe d’Eberflus doit faire des progrès notables.

Les Bears ont perdu 13 matchs consécutifs depuis la saison dernière. Cela pèse clairement sur cette équipe.

« Souvent, ce qui arrive, avec la nature humaine, c’est que vous trouvez des excuses », a déclaré Eberflus. « Vous blâmez ceci, vous blâmez cela, vous blâmez les blessures, vous blâmez les circonstances, vous blâmez toutes ces choses. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez reconnaître ce que vous avez fait. La circonstance est la circonstance.

Le quart-arrière Justin Fields a gardé ses commentaires brefs mercredi, une semaine après avoir exprimé ses inquiétudes concernant son propre jeu et le plan offensif. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait l’impression de jouer plus libre et moins robotique – une critique qu’il a faite il y a une semaine à propos de son propre jeu – Fields a répondu par un simple : « Oui, je l’ai fait ».

Mais les chiffres témoignent de la poursuite des luttes. Fields a réussi 11 passes sur 22 la semaine dernière pour 99 verges avec un touché et une interception contre Kansas City.

Les Broncos ont accordé 726 verges contre les Dolphins la semaine dernière, dont 376 verges par la passe. Si les Bears ne peuvent pas marquer contre cette défense, il y a un problème majeur.

Fields sait que les Bears vont se battre ce week-end à Soldier Field.

« En fin de compte, c’est à cela que cela va se résumer : qui va exécuter davantage ? » dit Fields. « Nous sommes tous les deux 0-3. Nous voulons tous les deux cette première victoire de la saison, donc ça va être décousu, et cela dépendra de qui exécute le plus, selon la situation, qui a le plus de points à retenir.