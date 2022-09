Les entraîneurs de 2022 agissent et parlent très différemment de leurs prédécesseurs d’il y a 40, 50 et 60 ans.

C’était l’époque où Mike Ditka/Vince Lombardi criaient et criaient ; de jurons et de jurons ; de les courir jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus courir.

On a rien sans rien.

Pour la plupart, ce genre de pensée a disparu – et est allé au point où certains des athlètes choyés d’aujourd’hui se glissent dans un trou s’ils sont sévèrement critiqués.

Dans le vestiaire de Matt Eberflus, cependant, non seulement les Bears sont appelés pour se relâcher pendant l’entraînement, mais ils reçoivent également des «pains» s’ils ne terminent pas un jeu avec un effort maximal dans un match.

Le lendemain de chaque concours, une fiche détaillant les pains de chacun est distribuée à la vue de tous. Quelques exemples théoriques pourraient inclure :

• Jeu 15, « HS » : le joueur A courait à mi-vitesse.

• Jeu 26, « OOS » : un joueur de ligne défensif n’a pas sprinté « hors de la pile » assez rapidement après que le QB ait lancé le ballon.

Eberflus mercredi n’a pas tardé à souligner que le personnel ne critique pas les gars pour leur manque d’effort.

Même pas proche.

«Ce n’est pas comme si je disais: ‘Hé, c’est terrible. Vous avez fainéé. Je n’arrive pas à y croire », a déclaré Eberflus, qui prépare son équipe à jouer à Green Bay dimanche devant une audience télévisée nationale.

« C’est plus un partenariat. Comment pouvons-nous faire mieux? … Le joueur l’a bien compris. … Vous appelez à vous améliorer.

Maintenant, certains pourraient penser : Attendez une minute. Les athlètes professionnels ne sont-ils pas à 100 % tout le temps ? Est-ce que quelque chose comme ça motive réellement les joueurs professionnels ?

“Je ne veux pas dire que c’est une motivation supplémentaire”, a déclaré l’ailier serré Cole Kmet. “Nous jouons tous avec une passion et des efforts extrêmes à chaque jeu. Tout le monde dans la ligue fait ça.

«Mais le but est simplement d’aller un peu plus loin que tout le monde. C’est ce qui va nous différencier des autres équipes.

Le secondeur Matthew Adams, qui a joué pour Eberflus à Indianapolis, a convenu : « À chaque jeu, vous voulez vider le réservoir. Vous voulez ne laisser aucun doute. Il n’y a pas de 1 contre 1 dans les tacles en défense.

“Si le ballon est lancé à l’extérieur vers les numéros, vous voulez aller aider le corner et faire un tacle en vous bousculant vers le ballon.”

Chaque entraîneur peut avoir une définition différente de ce qui constitue un « pain », mais il faut s’y attendre. Ils sont humains, après tout.

Roquan Smith a déclaré lundi que le système de notation est très difficile. Et, non, il n’y a pas de processus d’appel.

“Vous devez juste le respecter et tout comme vous casser la queue et essayer de les empêcher”, a déclaré Smith.

Ce n’est qu’une autre façon créative dont Eberflus et son équipe motivent.

Rappelez-vous, il y avait un système de points lors du camp d’entraînement pour les joueurs défensifs. Il y a des récompenses de “joueur de la semaine”. Il y a le principe « HITS ». Il y a des “pains”. Et il y a le 90% Club, un groupe auquel vous pouvez vous joindre en maintenant vos « pains » à moins de 10 % pendant toute la saison.

Tout ce qui aide, non ? Parfois, ce sont les plus petites choses qui peuvent faire la différence entre gagner et perdre.

Et en ce moment, ce sont les Bears qui valsent à Green Bay à 1-0 pour affronter une équipe des Packers qui a été largement dominée lors de la semaine 1 par les Vikings.

Imaginez si l’impensable se produit et que les Bears provoquent une autre surprise.

L’ailier défensif Trevis Gipson n’a pas à l’imaginer. Il croit déjà que cela arrivera – et il sprinterait probablement jusqu’à Green Bay pour le prouver.

« Nous allons gagner. Vous avez ma parole », a-t-il dit. « Notre entraîneur nous a dit ce matin – nous sommes meilleurs qu’eux. Nous savons que. Les entraîneurs le savent.

« Mais beaucoup de gens à l’extérieur de cet établissement ne le croient pas. Donc ça ne dépendra vraiment que de nous – les hommes dans les casques – et nous devrons y aller et le montrer dimanche soir.

https://www.dailyherald.com/sports/20220914/bears-eberflus-doing-everything-he-can-to-motivate-team