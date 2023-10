Matt Eberflus et les Bears s’effondrent lors d’une défaite 31-28 contre les Broncos de Denver – Shaw Local

Justin Fields et les Bears ont pris une avance de 28-7 dimanche, mais se sont effondrés en seconde période pour une superbe défaite à domicile 31-28 contre les Broncos de Denver, auparavant sans victoire.

L’entraîneur des Bears, Matt Eberflus, a choisi de contourner un panier de feu vert à moins de trois minutes de la fin, ce qui n’était qu’une des nombreuses décisions douteuses qu’il a prises dimanche, alors que les Bears continuaient de spirale. Voici ce que vous devez savoir :

Trois moments qui comptaient

1. Fields a pris le terrain avec 1:48 à jouer et était mené 31-28. Il a été marqué pour un échouement intentionnel lors d’une tentative de passe cinq jeux après le début du match et a été intercepté par le demi défensif des Broncos Kareem Jackson peu de temps après pour sceller la 14e défaite consécutive des Bears. Un effondrement total.

2. À égalité 28-28 avec 2:57 à jouer et face aux quatrième et premier sur la ligne des 18 verges de Denver, Eberflus a choisi de garder son attaque sur le terrain. Le demi offensif Khalil Herbert a ensuite été arrêté net pour le chiffre d’affaires lors des downs sur une course dans l’intestin qui ne s’est jamais rapprochée. Retirer le ballon des mains de Fields lors d’une conversion qui change la donne est une décision que nous ne pouvons pas approuver. Pour résumer, Eberflus a contourné un panier et n’a ensuite pas mis le ballon entre les mains du QB vedette. Il convient de mentionner qu’Eberflus a également brûlé un temps mort précieux dans le processus.

3. Menant 28-21 avec 6:55 à jouer, Fields a été limogé et échappé, qui a été récupéré et renvoyé 29 verges pour un touché par le secondeur des Broncos Jonathon Cooper. Soit Fields n’a pas reconnu le blitz, soit quelqu’un a raté une mission. Quoi qu’il en soit, c’est un exemple où Fields doit être plus intelligent avec le football et simplement se faire virer. Au lieu de cela, égalisez le jeu.

Trois choses qui ont fonctionné

1. C’est plutôt ça : Fields avait facilement l’air le meilleur qu’il ait eu toute la saison, voire jamais, en tant que passeur. Son seul échec en première mi-temps est survenu sur un Je vous salue Marie pour clôturer la mi-temps. Fields a réussi 231 verges et trois touchés, et les Bears ont réalisé en moyenne 9,1 verges par jeu et ont réalisé 11 premiers essais de passe en première mi-temps. Fields a terminé 28 sur 35 pour un sommet en carrière de 335 verges et quatre touchés.

2. WR1 : DJ Moore ressemblait exactement au directeur général du receveur Ryan Poles imaginé lorsque les Bears ont échangé le choix n ° 1. Moore a montré un peu de tout : receveur de possession, civière sur le terrain et il a réussi quelques gros coups sûrs pour récompenser la patience de Fields. Moore a terminé avec huit attrapés pour 131 verges et un touché.

3. Khalil Herbert : Alors que les projecteurs seront braqués sur le quatrième essai d’Herbert au quatrième quart, l’arrière de deuxième année a réalisé sa meilleure performance de 2023 avec 103 verges en 18 courses. Il a également capté quatre passes pour 19 verges et un touché.

Trois choses qui n’ont pas fonctionné

1. Effondrement total : Les Broncos ont marqué 24 points sans réponse après que les Bears menaient 28-7. Deux touchés offensifs, le fumble est revenu pour un score et le panier de Will Lutz avec 1:46 à jouer a effacé l’avance considérable. L’effondrement de la défense face à une modeste équipe des Broncos ne peut être suffisamment souligné.

2. La sellette d’Eberflus : Nous discuterons plus en détail des décisions d’Eberflus en matière de gestion de l’horloge ci-dessous, mais le moment brûlant dont Eberflus devra répondre est la décision de contourner un panier à 32 mètres en faveur d’un tir au fusil de chasse sur le quatrième et le premier, ce qui était bourré. Après avoir détenu une avance de 28-7, c’est le type de défaite qui brûlera le siège d’Eberflus.

3. Gestion de l’horloge : Eberflus a choisi de dégager près du milieu de terrain lors de sa première possession ; a ensuite choisi d’être agressif dans une situation très similaire lors de son deuxième entraînement, ce qui a abouti à un touché. La première décision semblait indiquer qu’Eberflus ne faisait pas suffisamment confiance à son attaque. Ensuite, pour clôturer la première mi-temps, les Bears approchaient du milieu de terrain avec environ une minute à jouer, armés de trois temps morts. L’entraînement s’est terminé par un revirement déroutant sur les downs au cours duquel les Bears ont laissé au moins trois points sur le terrain.

Et après?

Les Bears ont un revirement rapide et affrontent les Washington Commanders à 19 h 15 jeudi.