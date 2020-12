Matt Doherty a averti que Tottenham devait gagner ses deux prochains matchs pour revenir dans la course au titre.

Tottenham divertit Fulham mercredi, puis Leeds à domicile samedi midi alors qu’ils tentent de rattraper le leader Liverpool.

Les Spurs ont maintenant six points de retard sur Liverpool après avoir laissé filer une autre avance tardivement aux Wolves et ils ont perdu neuf points cette saison après avoir concédé des buts au cours des dix dernières minutes de match.

L’arrière de Tottenham, Doherty, a déclaré: «Écoutez, nous allons entrer dans les deux prochains matchs en sachant que nous devons gagner pour essayer de mettre de la pression sur le sommet.

Doherty a également déploré que les Spurs n’aient pas gagné dans son ancien club dimanche soir alors qu’ils menaient de la première minute jusqu’à ce qu’ils soient rattrapés dans les stades mourants.

Il a ajouté: «C’est difficile à supporter quand on concède aussi tard dans un match. Je sais que nous étions sous pression, ils le frappaient mais nous avions défendu pendant 85 minutes et vous pensiez que nous allions le voir mais ce n’était pas le cas et nous avons été déçus.

« Écoutez, nous sommes sortis des pièges en volant et c’est ce que nous devons faire lors du prochain match, faire quelque chose en seconde période et si nous pouvons tenter notre chance. »

Jose Mourinho a emboîté le pas en faisant connaître ses frustrations en déplorant le manque d’ambition de ses joueurs.