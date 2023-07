Matt Doherty s’apprête à subir un examen médical des Wolves avant le retour proposé

Matt Doherty doit passer un examen médical aujourd’hui avant son retour proposé à Wolverhampton Wanderers.

L’international irlandais a accepté un retour de Molineux trois ans après son départ pour Tottenham Hotspur.

Le joueur de 31 ans, qui a déjà passé une décennie avec les Wolves, devrait être confirmé d’ici la semaine en tant que deuxième recrue du club cet été après le gardien de troisième choix Tom King.

Doherty est un agent libre cet été après une courte période avec l’Atletico Madrid à la fin de la saison dernière.

Les loups ont actuellement un arrière droit senior à Nelson Semedo.

Il est toujours possible que le joueur de 29 ans soit vendu pour la bonne offre malgré le déclenchement par le club d’une option de 2 ans sur son contrat, mais le scénario le plus probable est qu’il reste et rivalise avec Doherty pour une place à Julen. L’équipe de Lopetegui.

Doherty a quitté les Wolves pour Tottenham Hotspur en août 2020 et a concouru pour une place contre l’arrière droit Serge Aurier.

Son contrat avec les Spurs a finalement été résilié en janvier de cette année, lui permettant de signer pour l’équipe espagnole de l’Atletico Madrid. Cependant, il n’a fait que deux apparitions en Liga au total et a finalement été libéré à la fin de la saison.

Les loups seront les prochains en action le 5 août lors d’un match amical de pré-saison contre Rennes.

