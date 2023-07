Matt Doherty revient à Wolverhampton avec un transfert gratuit

Le défenseur irlandais Matt Doherty a fait un retour inattendu dans son ancien club de Premier League Wolverhampton lors d’un transfert gratuit après une sortie de l’Atletico Madrid cet été.

Doherty devrait terminer son examen médical aujourd’hui et sceller son transfert aux Wolves pour un contrat de trois ans, afin d’offrir plus de compétition à l’arrière droit.

Le joueur de 31 ans a quitté les Wolves pour Tottenham en 2020 pour un montant de 15 millions de livres, puis a été licencié par le club en janvier après être tombé en disgrâce auprès de l’entraîneur et à la suite d’affrontements avec la direction.

Dogerty a ensuite signé pour l’Atletico Madrid en Liga, mais a eu du mal à obtenir des minutes de qualité car l’Irlandais n’a fait que 2 apparitions pour l’équipe cette saison.

L’international de la République d’Irlande a été une figure clé de l’ascension des Wolves du championnat aux quarts de finale de la Ligue Europa pendant le mandat de Nuno Espirito Santo.

Il a fait plus de 300 apparitions pour le club de 2010 à 2020, après avoir signé avec les Bohemians de la Ligue d’Irlande pour 75 000 £.

Doherty deviendra désormais la première signature senior des Wolves cet été, après la légende de Tom King en tant que gardien de but de troisième choix.

Doherty apportera une certaine concurrence au seul arrière droit des Wolves, Nelson Semedo. S’il est possible que le Portugais soit vendu, il semble plus probable que le joueur de 29 ans reste dans le plan d’avenir du manager Julen Lopetegui.

Le skipper Ruben Neves a déjà quitté le club pour accepter une offre lucrative en Arabie saoudite. Les défenseurs centraux Nathan Collins et Conor Coady sont partis respectivement pour Brentford et Leicester City pour un total de 30 millions de livres sterling, tandis que l’avenir du gardien Jose Sa et Max Kilman, qui a été lié à Naples, est incertain.