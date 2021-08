Matt Damon utilise des insultes homophobes inacceptables. Nous avons besoin d’une éducation LGBTQ.

Matt Damon fait la promotion de son nouveau film « Stillwater », mais une récente interview avec The Sunday Times l’a plutôt mis dans de l’eau bouillante.

Damon a partagé avec l’intervieweur une leçon que sa fille lui a apprise il y a plusieurs mois : qu’il ne pouvait plus utiliser le « mot f » comme une insulte pour les homosexuels.

Vraiment.

« Le mot que ma fille appelle le ‘f-slur pour un homosexuel’ était couramment utilisé quand j’étais enfant, avec une application différente », a déclaré Damon au Sunday Times dans une récente interview. « J’ai fait une blague, il y a des mois, et j’ai reçu un traité de ma fille. Elle a quitté la table. J’ai dit : ‘Allez, c’est une blague ! Je le dis dans le film ‘Stuck on You !’ Elle est allée dans sa chambre et a écrit un très long et beau traité sur la dangerosité de ce mot. J’ai dit, ‘Je retire le f-slur!’ J’ai compris. »

Beaucoup sur les réseaux sociaux – moi y compris – ont appelé la star pour son comportement étonnamment ignorant.

« La fille adolescente de Matt Damon lui a dit que c’était une insulte homophobe et qu’il fallait arrêter de l’utiliser », comédien Jenny Johnson a écrit. « Matt Damon qui travaille à Hollywood. Matt Damon qui est allé à Harvard. Matt Damon qui était dans ‘BEYOND THE CANDELABRA’. Je m’inquiète maintenant de ce qu’elle va devoir lui apprendre d’autre. »

Billy Eichner a également sonné: « Vous avez toujours le droit d’être homophobe dans cette industrie de faux réveil. » Et écrivain Saeed Jones s’est demandé: « Pourquoi aurait-il volontairement donné cette information? »

Sans parler du fait que le mot a aussi une connotation mortelle : « D’innombrables hommes homosexuels ont été attaqués, battus et même tués, ce mot étant la dernière chose qu’ils entendent, mais bien sûr, va Matt », utilisateur de Twitter @TJ_Knight a écrit.

Les personnes hétérosexuelles et cisgenres se demandent souvent pourquoi la communauté LGBTQ ne se tait pas à propos de leur homosexualité.

À ces personnes, permettez-moi de dire : voici pourquoi.

Si quelqu’un d’aussi connu que Damon, avec un accès illimité au matériel pédagogique, a juste appris que vous ne pouvez plus dire le « mot f » – et que vous n’auriez pas dû le dire du tout en premier lieu – qu’est-ce qui arrête quelqu’un d’autre ?

Les statistiques ont l’importance de promouvoir l’acceptation. Les enfants homosexuels envisagent de se suicider à un rythme alarmant. Selon The Trevor Project, 42 % des jeunes LGBTQ ont « sérieusement envisagé » le suicide au cours de la seule année écoulée. C’est près de la moitié des jeunes LGBTQ. Relisez cela : Presque. Moitié. Et plus de la moitié d’entre eux étaient transgenres et non binaires.

Chaque fois que quelqu’un glisse une insulte comme le « mot f », il devrait regarder cette statistique jusqu’à ce qu’elle s’intègre.

J’ai eu la chance qu’aucune personne hétéro ne m’ait appelé le « mot f » en face (qui sait, cependant, cela pourrait arriver demain). Mais je ne connais que trop bien les insultes.

Je n’oublierai jamais le moment où deux garçons ont remplacé les mots « Play that Funky Music » par « Play that funky music, queer boy » sur une piste de danse de la Bar Mitzvah. Je n’oublierai jamais le moment où je marchais avec un ami hétéro à Ocean City, dans le Maryland, et un étranger nous a crié depuis sa voiture : « Vous êtes des pédés ? C’est une fatalité. Cela se reproduira.

Alors à Matt Damon – ou à n’importe qui, vraiment – ​​je dis ceci : Renseignez-vous. Faites un don à des causes LGBTQ. Parlez aux leaders de la communauté LGBTQ. Assister à des événements. Bon sang, regardez à nouveau « The Talented Mr. Ripley », vous savez, celui dans lequel vous avez joué. Ça ne devient pas plus homoérotique que ça.

Vous ne voulez pas être annulé ? Soyez responsable de vos actions.

Et pour l’amour de tout, réfléchissez avant de parler.

