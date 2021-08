Matt Damon utilise des insultes homophobes inacceptables. Nous avons besoin d’une éducation LGBTQ.

Matt Damon fait la promotion de son nouveau film « Stillwater », mais une récente interview avec The Sunday Times l’a plutôt mis dans de l’eau bouillante.

Damon a partagé avec l’intervieweur une leçon que sa fille lui a apprise il y a plusieurs mois : qu’il ne pouvait plus utiliser le « mot f » comme une insulte pour les homosexuels.

Vraiment.

« Le mot que ma fille appelle le ‘f-slur pour un homosexuel’ était couramment utilisé quand j’étais enfant, avec une application différente », a déclaré Damon au Sunday Times dans une récente interview. « J’ai fait une blague, il y a des mois, et j’ai reçu un traité de ma fille. Elle a quitté la table. J’ai dit : ‘Allez, c’est une blague ! Je le dis dans le film ‘Stuck on You !’ Elle est allée dans sa chambre et a écrit un très long et beau traité sur la dangerosité de ce mot. J’ai dit, ‘Je retire le f-slur!’ J’ai compris. »

Damon a développé ses commentaires plus tard lundi, après un tollé sur les réseaux sociaux : « Au cours d’une récente interview, je me suis souvenu d’une discussion que j’ai eue avec ma fille au cours de laquelle j’ai tenté de contextualiser pour elle les progrès qui ont été accomplis – bien que loin d’être achevés – depuis J’ai grandi à Boston et, enfant, j’ai entendu le mot « f*g » utilisé dans la rue avant même de savoir à quoi il faisait référence », a déclaré Damon dans un communiqué fourni à USA TODAY.

« J’ai expliqué que ce mot était utilisé constamment et avec désinvolture et était même une ligne de dialogue dans un de mes films aussi récemment qu’en 2003. d’admiration et de fierté, elle a été extrêmement articulée sur la mesure dans laquelle ce mot aurait été douloureux pour quelqu’un de la communauté LGBTQ +, peu importe à quel point il était culturellement normalisé. Justice. »

Il a ensuite parlé de son utilisation personnelle du mot – ou plutôt de son absence. « Je n’ai jamais appelé personne ‘f****t’ dans ma vie personnelle et cette conversation avec ma fille n’était pas un réveil personnel. Je n’utilise aucune sorte d’insultes. J’ai appris que l’éradication des préjugés nécessite un mouvement actif vers la justice plutôt que de trouver un confort passif en m’imaginant « l’un des gentils ». Et étant donné que l’hostilité ouverte contre la communauté LGBTQ+ n’est toujours pas rare, je comprends pourquoi ma déclaration a conduit beaucoup à supposer le pire. Pour être aussi clair que possible, je me range du côté de la communauté LGBTQ.

Beaucoup sur les réseaux sociaux – moi y compris – ont appelé la star pour son comportement étonnamment ignorant décrit dans l’interview originale.

« La fille adolescente de Matt Damon lui a dit que c’était une insulte homophobe et qu’il fallait arrêter de l’utiliser », comédien Jenny Johnson a écrit. « Matt Damon qui travaille à Hollywood. Matt Damon qui est allé à Harvard. Matt Damon qui était dans ‘BEYOND THE CANDELABRA’. Je m’inquiète maintenant de ce qu’elle va devoir lui apprendre d’autre. »

Billy Eichner a également sonné: « Vous avez toujours le droit d’être homophobe dans cette industrie de faux réveil. » Et écrivain Saeed Jones s’est demandé: « Pourquoi aurait-il volontairement donné cette information? »

Sans parler du fait que le mot a aussi une connotation mortelle : « D’innombrables hommes homosexuels ont été attaqués, battus et même tués, ce mot étant la dernière chose qu’ils entendent, mais bien sûr, va Matt », utilisateur de Twitter @TJ_Knight a écrit.

Les personnes hétérosexuelles et cisgenres se demandent souvent pourquoi la communauté LGBTQ ne se tait pas à propos de leur homosexualité.

À ces personnes, permettez-moi de dire : voici pourquoi.

Si quelqu’un d’aussi connu que Damon, avec un accès illimité au matériel pédagogique, a juste appris que vous ne pouvez plus prononcer le « mot f », quel que soit le contexte – et que vous n’auriez pas dû le dire du tout en premier lieu – qu’est-ce qui arrête quelqu’un d’autre ?

Et bien que sa déclaration fournisse des détails environnants – et montre en outre que la star travaille sur elle-même – elle ne répond pas à la « blague » qu’il a faite, et aurait pu avoir plus de punch compte tenu des enjeux pour la communauté LGBTQ et du besoin d’inclusion et de sensibilité. .

Les statistiques ont l’importance de promouvoir l’acceptation. Les enfants homosexuels envisagent de se suicider à un rythme alarmant. Selon The Trevor Project, 42 % des jeunes LGBTQ ont « sérieusement envisagé » le suicide au cours de la seule année écoulée. C’est près de la moitié des jeunes LGBTQ. Relisez cela : Presque. Moitié. Et plus de la moitié d’entre eux étaient transgenres et non binaires.

Chaque fois que quelqu’un glisse une insulte comme le « mot f », il devrait regarder cette statistique jusqu’à ce qu’elle s’intègre.

J’ai eu la chance qu’aucune personne hétéro ne m’ait appelé le « mot f » en face (qui sait, cependant, cela pourrait arriver demain). Mais je ne connais que trop bien les insultes.

Je n’oublierai jamais le moment où deux garçons ont remplacé les mots « Play that Funky Music » par « Play that funky music, queer boy » sur une piste de danse de la Bar Mitzvah. Je n’oublierai jamais le moment où je marchais avec un ami hétéro à Ocean City, dans le Maryland, et un étranger nous a crié depuis sa voiture : « Vous êtes des pédés ? C’est une fatalité. Cela se reproduira.

Alors à Matt Damon – ou à n’importe qui, vraiment – ​​je dis ceci : Renseignez-vous. Faites un don à des causes LGBTQ. Parlez aux leaders de la communauté LGBTQ. Assister à des événements. Bon sang, regardez à nouveau « The Talented Mr. Ripley », vous savez, celui dans lequel vous avez joué. Ça ne devient pas plus homoérotique que ça.

Vous ne voulez pas être annulé ? Soyez responsable de vos actions.

Et pour l’amour de tout, réfléchissez avant de parler.

