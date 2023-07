Matt Damon torse nu avec une femme en bikini en Grèce : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Matt Damon n’a pas été dans un film d’action depuis un moment, mais il en conserve certainement le look ! L’acteur oscarisé, qui a joué dans le film passionnant de 2021 Le dernier duela montré son physique musclé lors d’une escapade estivale en Grèce le vendredi 31 juin. Avec ses biceps chamois bombés alors qu’il se prélassait au bord de la piscine en maillot de bain, Matt a été aperçu en train de se blottir avec sa magnifique épouse Luciana Barroso.

La native d’Argentine profitait du temps ensoleillé alors qu’elle était étourdie dans son bikini à carreaux rose et son chapeau seau assorti. Matt a gardé son partenaire à proximité tout en portant un short de bain noir, un pendentif en argent autour du cou et des lunettes de soleil aviateur de créateur. En quelques clichés, le couple s’est engagé dans ce qui semblait être une conversation sérieuse avant d’éclater de grands sourires alors qu’ils étaient assis au bord de la piscine. L’île pittoresque de Mykonos était certainement d’accord avec la paire parfaite !

Matt et Luciana ont découvert des étincelles lorsqu’ils se sont croisés pour la première fois dans un bar où Luciana travaillait en 2003. Le couple a une romance éclair et s’est marié deux ans plus tard. Près de deux décennies après s’être mariés, le magnifique couple est toujours aussi fort et ils sont parents de trois filles : Isabelle, 16, Gia, 14, et Stella, 12. Matt est aussi le beau-père de la fille de Luciana Alexia Barroso, 24 ans, de son précédent mariage.

L’acteur de premier plan sera ensuite vu dans « Oppenheimer », le drame historique très attendu qui sortira le 21 juillet 2023. Réalisé par le visionnaire Christophe Nolanle drame biographique plonge profondément dans la vie de J.Robert Oppenheimerl’esprit brillant derrière la bombe atomique, joué par Cillian Murphy.

Pendant ce temps, Matt insufflera vie à la figure historique complexe de Leslie Groves Jr.., l’officier du génie américain qui a dirigé le projet Manhattan, un projet de recherche top secret qui a développé la bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale. Emilie Blunt complète le casting en tant que vrai biologiste / botaniste germano-américain Kitty Oppenheimerqui était marié à J. Robert jusqu’à sa mort en 1967.

