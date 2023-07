Matt Damon a expliqué comment sa femme Luciana Barroso l’avait aidé lorsqu’il était « tombé dans une dépression » sur le tournage d’un film.

Lors d’une interview sur « Jake’s Takes », l’acteur de 52 ans a été interrogé sur les meilleurs conseils professionnels qu’il ait jamais reçus d’un être cher.

« Je pense, sans nommer de films en particulier, que parfois vous vous retrouvez dans un film dont vous savez qu’il n’est peut-être pas ce que vous espériez, et vous le faites toujours », a déclaré la star de « Oppenheimer ».

Il a poursuivi: « À mi-chemin de la production et il vous reste encore des mois, et vous avez emmené votre famille quelque part et vous les avez incommodés. »

« Et je me souviens que ma femme m’a tiré vers le haut parce que je suis tombé dans une dépression à propos de, comme, qu’est-ce que j’ai fait? »

« Et elle a juste dit: » Nous sommes ici maintenant « », se souvient Damon. « Je suis fier, en grande partie à cause d’elle, d’être un acteur professionnel. Et ce qu’être un acteur professionnel signifie, c’est que vous allez faire la journée de 15 heures et que vous lui donnez absolument tout, même dans ce que vous savez être va être un effort perdu. »

Damon et Barroso se sont rencontrés alors qu’il était à Miami Beach pour le tournage de sa comédie de 2003 « Stuck on You ». Après une journée de tournage, quelques membres de l’équipe du film ont persuadé un Damon réticent de sortir dans les bars avec eux. Le groupe s’est retrouvé à la discothèque Crobar, où Barroso travaillait comme barman.

« Je l’ai littéralement vue dans une pièce bondée, littéralement », se souvient Damon lors d’une apparition en 2011 dans « The Ellen DeGeneres Show ». « Huit ans et quatre enfants plus tard, c’est ma vie. Je ne sais pas comment nos chemins se seraient croisés si cela ne s’était pas produit. »

Le couple s’est marié en 2005 et est parent de filles Isabella, 16 ans, Gia, 14 ans et Stella, 12 ans. L’acteur oscarisé est également le beau-père de la fille de Barroso, Alexia, 24 ans, issue d’une précédente relation.

Bien que Damon n’ait pas nommé le film qui a conduit à sa « dépression », il a déjà parlé du tournage d’un film dont il s’est rendu compte qu’il s’agissait d’une « dinde » pendant la production.

Lors d’une apparition en 2021 sur le podcast « WTF », Damon a réfléchi au tournage de son film monstre de 2016 « The Great Wall ». Le film était une bombe au box-office qui a rapporté moins de 50 millions de dollars au box-office américain et se situe à un lamentable 35% sur Rotten Tomatoes.

« J’étais comme, c’est exactement comme ça que les catastrophes se produisent », a déclaré Damon à l’hôte Marc Maron. « Ce n’est pas cohérent. Cela ne fonctionne pas comme un film. »

« J’en suis venu à considérer que c’est la définition d’un acteur professionnel ; sachant que vous êtes dans une dinde et que vous vous dites : « OK, j’ai encore quatre mois », se souvient-il. « C’est le siège à l’aube sur Hamburger Hill. Je vais certainement mourir ici, mais je le fais. » C’est aussi s —– que vous pouvez ressentir de manière créative, je pense. J’espère ne plus jamais avoir ce sentiment « ,