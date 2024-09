Matt Damon, Robert De Niro, Oprah Winfrey et d’autres célébrités se mobilisent pour Harris

Saviez-vous qu’Hollywood soutient fermement la vice-présidente Kamala Harris ?

Si vous ne l’avez pas fait, vous le constaterez ce mois-ci, car d’innombrables célébrités et icônes de la pop culture organisent des événements de collecte de fonds pour le candidat démocrate à la présidence. Ces événements de substitution sont particulièrement utiles dans le sprint final pour Mme Harris, qui dispose de peu de temps pour animer des événements à gros budget et doit déléguer ces responsabilités à d’autres personnes capables d’attirer les foules.

Attirer les foules est la spécialité d’acteurs comme Jesse Tyler Ferguson, Robert De Niro, Molly Ringwald et Matt Damon, la productrice Shonda Rhimes, le chef José Andrés et Lin-Manuel Miranda, le créateur de « Hamilton » — qui ont tous récemment animé ou devraient animer des événements pour le billet Harris.

M. Tyler Ferguson, l’acteur de « Modern Family », a organisé une soirée dansante la semaine dernière à Brooklyn. M. De Niro et Mme Rhimes ont rejoint les acteurs Leslie Odom Jr. et Tony Goldwyn pour une réception dimanche soir à New York. (Jim Himes, un membre du Congrès du Connecticut, a participé à la soirée en tant qu’hôte.)

Mme Ringwald doit se joindre à Debbie Harry du groupe Blondie, à Michael Stipe de REM et à l’artiste Cindy Sherman jeudi pour une réception à New York. Le soir même, M. Andrés et d’autres chefs célèbres organisent l’une des trois collectes de fonds « Cooking for Kamala » prévues par la campagne Harris.