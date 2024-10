Matt Damon jouera en 2026

Christopher Nolan revient à Universal pour son prochain film.

Matt Damon, qui est apparu dans « Interstellar » et « Oppenheimer », est en pourparlers pour jouer. Nolan est sur le point d’écrire et produira avec Emma Thomas sous leur bannière Syncopy.

Après le succès de « Oppenheimer », qui a remporté sept Oscars et rapporté 958 millions de dollars dans le monde, il n’est pas surprenant que Nolan rejoigne le studio.

Des sources racontent Variété qu’Universal prévoit une sortie Imax du titre le 17 juillet 2026. Les détails de l’intrigue du projet restent secrets. Universal n’a fait aucun commentaire.

« Oppenheimer » a marqué le premier film de Nolan en dehors de Warner Bros. depuis près de 20 ans. Pour le studio, il a réalisé la trilogie « Dark Knight » et d’autres succès dont « Dunkirk » et « Inception ».

Les choses ont changé en 2020, lorsque le chef de WarnerMedia, Jason Kilar, a décidé de présenter en première un an de films sur HBO Max. Bien que Nolan n’ait pas fait d’ouverture de film pendant cette période, il a publié une déclaration à l’époque, fustigeant la stratégie : « Certains des plus grands cinéastes de notre industrie et des stars de cinéma les plus importantes se sont couchés la nuit avant de penser qu’ils travaillaient pour le plus grand film. studio et je me suis réveillé pour découvrir qu’ils travaillaient pour le pire service de streaming.

Il a emmené « Oppenheimer » chez Universal, et le film a fini par s’ouvrir en face-à-face avec un autre projet de Warner Bros. : « Barbie ». Dans son 2023 Variété En couverture, Nolan a déclaré que toute querelle qu’il avait avec Warner Bros. était désormais « de l’eau sous les ponts ».

Deadline a été le premier à annoncer la nouvelle du prochain film de Nolan.