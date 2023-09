Matt Damon et sa femme Luciana grésillent à Miami Beach, 20 ans après leur rencontre

Matt Damon et son amour de longue date Luciana Barroso ont eu une sortie romantique à Miami Beach cette semaine, près de l’endroit où ils se sont rencontrés pour la première fois il y a 20 ans.

Le couple a montré leurs corps toniques, Damon en maillot de bain sombre et Barroso en bikini bleu effronté.

Sur une photo du couple, Damon semble regarder sa femme, avec qui il partage quatre enfants.

MATT DAMON RAPPELLE LES CONSEILS DE SA FEMME APRÈS QU’IL EST TOMBE DANS UNE DÉPRESSION À SUIVRE UN FILM QU’IL SAVAIT ÉTAIT « PERDANT L’EFFORT »

Damon et Barosso ont profité du soleil et se sont rafraîchis dans les vagues, sans leurs enfants, même s’il ne semble pas que la belle argentine se soit complètement immergée dans l’eau.

Le « bronzage du fermier » proéminent de Damon pouvait être vu alors qu’il sortait de l’eau.

L’acteur avait déjà raconté comment il avait rencontré sa femme.

« J’ai décidé de faire ce film avec les frères Farrelly », a-t-il partagé à propos du film de 2003 « Stuck on You ».

« J’ai pris cette décision, qui était une décision importante. Et nous étions censés tourner à Hawaï, puis le film a été transféré à Miami. Et puis nous avons tourné à Miami, et je n’avais jamais vraiment traîné à Miami. . … Une nuit, au milieu du tournage, l’équipe, quelques gars ont dit : ‘Hé, on va aller prendre une bière quelque part.’ J’ai dit : ‘Je ne suis pas vraiment intéressé' », a-t-il expliqué dans The Ellen DeGeneres Show.

« Ils m’ont en quelque sorte entraîné, et nous nous sommes retrouvés dans un bar où ma femme était barman. Et je l’ai littéralement vue à travers une salle bondée. Littéralement… Huit ans et quatre enfants plus tard, c’est ma vie. . . Je ne sais pas comment j’aurais pu faire autrement… nos chemins se seraient croisés. »

« La morale, c’est que quand tu es fatigué, suce-toi et va au bar », a-t-il plaisanté.

La photo de 2003 mettait également en vedette Greg Kinnear, Eva Mendes et Cher.

Lorsque le couple s’est rencontré pour la première fois, Barroso avait un enfant issu d’une relation précédente, que Damon a adopté. Le couple a quatre filles : Alexia, Isabella, Gia et Stella.