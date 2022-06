Matt Damon et Ben Affleck réunis sur le tournage du prochain film de Nike

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Ben Affleck et Matt Damon ont été aperçus pour la première fois sur le tournage du film Nike sans titre.

Les deux ont été aperçus en train de marcher et de parler en buvant des Coca Light sur le plateau de Los Angeles.

Affleck devrait réaliser, écrire, co-vedette et produire tandis que Damon jouera, écrira et produira le film sur l’histoire de la vie de l’ancien cadre de Nike Sonny Vaccaro, selon The Hollywood Reporter.

Damon jouera le rôle de Vaccaro et Affleck jouera le rôle du co-fondateur de Nike, Phil Knight. Le film suivra l’histoire de Vaccaro alors qu’il entreprenait de signer Michael Jordan avec la marque de chaussures.

Ce projet sera la première fois qu’Affleck dirigera Damon dans un film. Cependant, ce n’est pas la première fois qu’Affleck et Damon travaillent ensemble.

Le duo a remporté un Oscar pour avoir écrit le scénario de “ Chasse de bonne volonté “, dans lequel ils sont tous les deux apparus. Damon et Affleck sont également apparus ensemble dans” The Last Duel “en 2021.

Affleck a précédemment parlé de travailler avec son ami de longue date Damon tout en faisant la promotion de “The Last Duel”.

“J’ai grandi avec ce type, je le connais depuis toujours”, a déclaré Affleck à E! Nouvelles. “Nous venons du même monde et du même endroit, et nous sommes restés proches et je pense souvent aux gens qui entrent dans cette entreprise et il y a des défis qui vous sont lancés”, a expliqué Affleck. “Et avoir quelqu’un pour traverser ça avec moi et rebondir sur des trucs a été vraiment utile.”

“Vous avez de la chance si vous faites le travail que vous aimez et encore plus si c’est avec des gens que vous aimez”, a-t-il ajouté.

Damon a également parlé de son lien d’enfance avec Affleck.

“Comme, je ne veux pas être son ami en public, tu vois ce que je veux dire?” Damon a déclaré au magazine People.

“C’est une amitié bien trop importante pour ça, et ça va tellement au-delà de cette carrière ou quoi que ce soit. Vous savez, c’est une partie importante de ma vie et pas pour la consommation publique de cette façon.”